Мэрия Челябинска будет штрафовать за незаконную продажу новогодних деревьев

В Челябинске полиция 9 декабря закрыла незаконную точку продажи елей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, нарушителям грозят штрафы.
«По поручению Алексея Лошкина управления благоустройства и торговли города совместно с полицейскими проверили точку продажи хвойных деревьев. Продажа велась без разрешения. Составлены протоколы для возбуждения административного производства» — уточнили URA.RU в мэрии.
Незаконный елочный базар обнаружили на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Солнечной. Карта точек продаж еще не сформирована. Как уточнили в мэрии, нарушения грозят штрафами и изъятием товара.
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