Мэрия Челябинска будет штрафовать за незаконную продажу новогодних деревьев

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В Челябинске выявили первую незаконную точку продажи елок
В Челябинске выявили первую незаконную точку продажи елок Фото:

В Челябинске полиция 9 декабря закрыла незаконную точку продажи елей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, нарушителям грозят штрафы.

«По поручению Алексея Лошкина управления благоустройства и торговли города совместно с полицейскими проверили точку продажи хвойных деревьев. Продажа велась без разрешения. Составлены протоколы для возбуждения административного производства» — уточнили URA.RU в мэрии.

Незаконный елочный базар обнаружили на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Солнечной. Карта точек продаж еще не сформирована. Как уточнили в мэрии, нарушения грозят штрафами и изъятием товара.

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В Челябинске полиция 9 декабря закрыла незаконную точку продажи елей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, нарушителям грозят штрафы. «По поручению Алексея Лошкина управления благоустройства и торговли города совместно с полицейскими проверили точку продажи хвойных деревьев. Продажа велась без разрешения. Составлены протоколы для возбуждения административного производства» — уточнили URA.RU в мэрии. Незаконный елочный базар обнаружили на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Солнечной. Карта точек продаж еще не сформирована. Как уточнили в мэрии, нарушения грозят штрафами и изъятием товара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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