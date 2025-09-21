Бывший боец спецоперации Андрей Парулев из Златоуста (Челябинская область), спасший при нападении коллегу и друга Сергея Кашина, может получить срок за убийство. Как URA.RU рассказал Кашин, он не может дождаться вызова на допрос.
«Конфликт на автобусной остановке в Магнитогорске, где мы работаем вахтой, произошел в ночь на 11 сентября. Мы с коллегой Парулевым вышли из клуба и ждали транспорта. Рядом были две выпившие женщины, которые нецензурно громко выражались. Сделали замечание. Те вызвали пьяного 40-летнего друга, который, не раздумывая, разбил попавшуюся под руку бутылку и ударил меня ей по голове. Я потерял сознание. Вмешательство Андрея закончилось смертью нападавшего», — высказал URA.RU свою точку зрения Кашин.
Женщины с мужчинами знали друг друга. Одна из дам вызвала на подмогу еще одного мужчину. Он жил с одной, для второй являлся бывшим мужем. На дальнейшие призывы о помощи прибыл экипаж. Сотрудник Госавтоинспекции Алексей Тришаков рассказал об увиденном.
«Около трех часов ночи услышал крики о помощи и вызвал экипаж ДПС для подмоги. Когда прибыл на место, один из мужчин лежал на земле, не подавая признаков жизни. Второй находился рядом с ножом в руках. Мужчину задержали», — слова Тришакова привела пресс-служба полиции.
Парулеву вменили статью 105 УК РФ (убийство). Следствие продолжается.
«В ходе конфликта обвиняемый нанес не менее 18 ножевых ударов потерпевшему. Проведение следственных и процессуальных действий направлено на сбор и закрепление доказательственной базы, в том числе допрашиваются очевидцы», — заявили URA.RU в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.
Источник в следственных органах сообщил URA.RU, что друга обвиняемого опросили сотрудники полиции — он дал изобличающие пояснения. При этом в разговоре с URA.RU Кашин посетовал на то, что на допрос его следователь не вызывал. Коллега арестованного предложил другую версию случившегося. По его словам, имело место превышение пределов необходимой обороны. По данным URA.RU, в настоящее время следствие устанавливает статус участника спецоперации у обвиняемого.
