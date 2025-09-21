21 сентября 2025

Спасший при нападении коллегу экс-боец СВО из Златоуста может сесть за убийство. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрея Парулева обвинили в убийстве
Андрея Парулева обвинили в убийстве Фото:

Бывший боец спецоперации Андрей Парулев из Златоуста (Челябинская область), спасший при нападении коллегу и друга Сергея Кашина, может получить срок за убийство. Как URA.RU рассказал Кашин, он не может дождаться вызова на допрос.

«Конфликт на автобусной остановке в Магнитогорске, где мы работаем вахтой, произошел в ночь на 11 сентября. Мы с коллегой Парулевым вышли из клуба и ждали транспорта. Рядом были две выпившие женщины, которые нецензурно громко выражались. Сделали замечание. Те вызвали пьяного 40-летнего друга, который, не раздумывая, разбил попавшуюся под руку бутылку и ударил меня ей по голове. Я потерял сознание. Вмешательство Андрея закончилось смертью нападавшего», — высказал URA.RU свою точку зрения Кашин.

Женщины с мужчинами знали друг друга. Одна из дам вызвала на подмогу еще одного мужчину. Он жил с одной, для второй являлся бывшим мужем. На дальнейшие призывы о помощи прибыл экипаж. Сотрудник Госавтоинспекции Алексей Тришаков рассказал об увиденном.

«Около трех часов ночи услышал крики о помощи и вызвал экипаж ДПС для подмоги. Когда прибыл на место, один из мужчин лежал на земле, не подавая признаков жизни. Второй находился рядом с ножом в руках. Мужчину задержали», — слова Тришакова привела пресс-служба полиции.

Парулеву вменили статью 105 УК РФ (убийство). Следствие продолжается.

«В ходе конфликта обвиняемый нанес не менее 18 ножевых ударов потерпевшему. Проведение следственных и процессуальных действий направлено на сбор и закрепление доказательственной базы, в том числе допрашиваются очевидцы», — заявили URA.RU в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Источник в следственных органах сообщил URA.RU, что друга обвиняемого опросили сотрудники полиции — он дал изобличающие пояснения. При этом в разговоре с URA.RU Кашин посетовал на то, что на допрос его следователь не вызывал. Коллега арестованного предложил другую версию случившегося. По его словам, имело место превышение пределов необходимой обороны. По данным URA.RU, в настоящее время следствие устанавливает статус участника спецоперации у обвиняемого.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший боец спецоперации Андрей Парулев из Златоуста (Челябинская область), спасший при нападении коллегу и друга Сергея Кашина, может получить срок за убийство. Как URA.RU рассказал Кашин, он не может дождаться вызова на допрос. «Конфликт на автобусной остановке в Магнитогорске, где мы работаем вахтой, произошел в ночь на 11 сентября. Мы с коллегой Парулевым вышли из клуба и ждали транспорта. Рядом были две выпившие женщины, которые нецензурно громко выражались. Сделали замечание. Те вызвали пьяного 40-летнего друга, который, не раздумывая, разбил попавшуюся под руку бутылку и ударил меня ей по голове. Я потерял сознание. Вмешательство Андрея закончилось смертью нападавшего», — высказал URA.RU свою точку зрения Кашин. Женщины с мужчинами знали друг друга. Одна из дам вызвала на подмогу еще одного мужчину. Он жил с одной, для второй являлся бывшим мужем. На дальнейшие призывы о помощи прибыл экипаж. Сотрудник Госавтоинспекции Алексей Тришаков рассказал об увиденном. «Около трех часов ночи услышал крики о помощи и вызвал экипаж ДПС для подмоги. Когда прибыл на место, один из мужчин лежал на земле, не подавая признаков жизни. Второй находился рядом с ножом в руках. Мужчину задержали», — слова Тришакова привела пресс-служба полиции. Парулеву вменили статью 105 УК РФ (убийство). Следствие продолжается. «В ходе конфликта обвиняемый нанес не менее 18 ножевых ударов потерпевшему. Проведение следственных и процессуальных действий направлено на сбор и закрепление доказательственной базы, в том числе допрашиваются очевидцы», — заявили URA.RU в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. Источник в следственных органах сообщил URA.RU, что друга обвиняемого опросили сотрудники полиции — он дал изобличающие пояснения. При этом в разговоре с URA.RU Кашин посетовал на то, что на допрос его следователь не вызывал. Коллега арестованного предложил другую версию случившегося. По его словам, имело место превышение пределов необходимой обороны. По данным URA.RU, в настоящее время следствие устанавливает статус участника спецоперации у обвиняемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...