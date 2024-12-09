В Екатеринбурге сократили важный автобусный маршрут

Схему движения восстановят на следующий день (архивное фото)
В Екатеринбурге 9 декабря сократили автобусный маршрут №59, курсирующий от Совхозного через центр и до железнодорожного вокзала, на время раскопок в районе улицы Гаражной. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Маршрут автобуса будет изменен на 9 декабря. Транспорт будет курсировать до остановки «Патра», не доезжая до остановки «17-я мехколонна», — следует из сообщения.
Газовщики отмечают, что работы будут выполнены в течение дня. После этого схему движения общественного транспорта восстановят.
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