В Екатеринбурге сократили важный автобусный маршрут

В Екатеринбурге 9 декабря сократили автобусный маршрут №59

09 декабря 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Схему движения восстановят на следующий день (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 9 декабря сократили автобусный маршрут №59, курсирующий от Совхозного через центр и до железнодорожного вокзала, на время раскопок в районе улицы Гаражной. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Маршрут автобуса будет изменен на 9 декабря. Транспорт будет курсировать до остановки «Патра», не доезжая до остановки «17-я мехколонна», — следует из сообщения. Газовщики отмечают, что работы будут выполнены в течение дня. После этого схему движения общественного транспорта восстановят. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 9 декабря сократили автобусный маршрут №59, курсирующий от Совхозного через центр и до железнодорожного вокзала, на время раскопок в районе улицы Гаражной. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Маршрут автобуса будет изменен на 9 декабря. Транспорт будет курсировать до остановки «Патра», не доезжая до остановки «17-я мехколонна», — следует из сообщения. Газовщики отмечают, что работы будут выполнены в течение дня. После этого схему движения общественного транспорта восстановят.