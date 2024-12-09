Почему в Челябинске земля под дачи и коттеджи за месяц подорожала на 42%

В Челябинске c 7 ноября по 5 декабря 2024 года из-за существенного подорожания городских квартир и небольшого числа хороших и доступных участков на 42% выросли цены на земли под дачи и коттеджи. Об этом сообщили на сайте о недвижимости.
«В Челябинске за месяц с 21 ноября по 5 декабря 2024 года цены на земельные участки выросли на 42% до 158 тысяч 436 рублей за сотку. При этом за три месяц цена на землю выросла на 3 тысячи 700 рублей за сотку», — следует из динамики цен на сайте Restate.
Как отметила челябинский риелтор Татьяна Морозова, в городе земля дорожает в основном из-за двух факторов. Во-первых, строительство дома стало больше привлекать челябинские семьи, рассматривающие для проживания жилье наибольшей площади. Ведь если раньше строительство дома по стоимости равнялось цене квартиры, то теперь строить дом стало более выгодно. На землю в отличии от квартир хороший спрос. Во-вторых, на цену влияет небольшое количество хороших земельных участков, выставленных на продажу на территории Челябинска.
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