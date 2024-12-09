Путин передал Объединенной судостроительной корпорации акции «Корпорации морского приборостроения»

«Корпорация морского приборостроения» (Санкт-Петербург) официально вошла в состав Объединенной судостроительной корпорации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, в уставный капитал Объединенной судостроительной корпорации передаются находящиеся в федеральной собственности 100% минус одна акция «Корпорации морского приборостроения».
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«Корпорация морского приборостроения» (Санкт-Петербург) официально вошла в состав Объединенной судостроительной корпорации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, в уставный капитал Объединенной судостроительной корпорации передаются находящиеся в федеральной собственности 100% минус одна акция «Корпорации морского приборостроения».