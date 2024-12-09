Путин передал Объединенной судостроительной корпорации акции «Корпорации морского приборостроения»

«Корпорация морского приборостроения» вошла в состав ОСК

09 декабря 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Путин передал ОСК акции «Корпорации морского приборостроения» Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Корпорация морского приборостроения» (Санкт-Петербург) официально вошла в состав Объединенной судостроительной корпорации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, в уставный капитал Объединенной судостроительной корпорации передаются находящиеся в федеральной собственности 100% минус одна акция «Корпорации морского приборостроения». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Корпорация морского приборостроения» (Санкт-Петербург) официально вошла в состав Объединенной судостроительной корпорации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, в уставный капитал Объединенной судостроительной корпорации передаются находящиеся в федеральной собственности 100% минус одна акция «Корпорации морского приборостроения».