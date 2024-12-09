Путин передал Объединенной судостроительной корпорации акции «Корпорации морского приборостроения»

«Корпорация морского приборостроения» вошла в состав ОСК
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин передал ОСК акции «Корпорации морского приборостроения» Фото:

«Корпорация морского приборостроения» (Санкт-Петербург) официально вошла в состав Объединенной судостроительной корпорации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, в уставный капитал Объединенной судостроительной корпорации передаются находящиеся в федеральной собственности 100% минус одна акция «Корпорации морского приборостроения».

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«Корпорация морского приборостроения» (Санкт-Петербург) официально вошла в состав Объединенной судостроительной корпорации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, в уставный капитал Объединенной судостроительной корпорации передаются находящиеся в федеральной собственности 100% минус одна акция «Корпорации морского приборостроения».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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