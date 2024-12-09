Екатеринбуржец, выбросивший годовалую дочь с пятого этажа, избежит колонии

09 декабря 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Илья Иванов обвиняется в нескольких преступлениях Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку Екатеринбуржец Илья Иванов, обвиняемый в жестоком убийстве годовалой дочери, избежит реального тюремного срока. Его признали невменяемым, он отправится на лечение в психбольницу. Об этом URA.RU сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области полковник Александр Сапегин. «В ходе расследования уголовного дела проведена комиссионная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой мужчина в момент деяний не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий ввиду имеющегося хронического психического расстройства. Материалы дела будут переданы в прокуратуру и суд для решения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера», — сказал офицер. Иванов также обвиняется в разбое, вымогательстве, истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. По версии следствия, он избивал свою годовалую дочь. А 30 декабря 2023-го выбросил ее с пятого этажа. После чего стал вымогать у своей жены деньги, заставляя ее украсть их из магазина, в котором она работала. На следующий день Иванов напал на мужчину и отобрал у него 170 тысяч рублей. Задержали Илью 2 января 2024-го. «Подозреваемый сам дверь не открывал, поэтому сыщикам пришлось прибегнуть к принудительному вскрытию двери. Впоследствии наработанные материалы, как и сам фигурант, были переданы нашим коллегам из регионального СКР», — прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Илья Иванов, обвиняемый в жестоком убийстве годовалой дочери, избежит реального тюремного срока. Его признали невменяемым, он отправится на лечение в психбольницу. Об этом URA.RU сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области полковник Александр Сапегин. «В ходе расследования уголовного дела проведена комиссионная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой мужчина в момент деяний не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий ввиду имеющегося хронического психического расстройства. Материалы дела будут переданы в прокуратуру и суд для решения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера», — сказал офицер. Иванов также обвиняется в разбое, вымогательстве, истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. По версии следствия, он избивал свою годовалую дочь. А 30 декабря 2023-го выбросил ее с пятого этажа. После чего стал вымогать у своей жены деньги, заставляя ее украсть их из магазина, в котором она работала. На следующий день Иванов напал на мужчину и отобрал у него 170 тысяч рублей. Задержали Илью 2 января 2024-го. «Подозреваемый сам дверь не открывал, поэтому сыщикам пришлось прибегнуть к принудительному вскрытию двери. Впоследствии наработанные материалы, как и сам фигурант, были переданы нашим коллегам из регионального СКР», — прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.