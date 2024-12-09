В Екатеринбурге на улице Декабристов подростки вломились в магазин табачных изделий, обокрав его на 500 тысяч рублей. Информация об этом появилась в Telegram.
«Подростки взломали дверь и завалились в помещение с новогодним мешком. Туда засунули все, что попалось под руку: электронки, технику, ноутбук», — передает telegram-канал Ural Mash слова владельца точки.
В отделении по связям со СМИ УМВД корреспонденту URA.RU пояснили, что информация по инциденту зарегистрирована в отделе полиции №7 Октябрьского района. На место выезжали сотрудники территориального ОВД. На данный момент правоохранители организовали проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.
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