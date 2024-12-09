В центре Екатеринбурга банда подростков наворовала вейпов на полмиллиона. Видео

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Полицейские занялись поиском налетчиков (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Декабристов подростки вломились в магазин табачных изделий, обокрав его на 500 тысяч рублей. Информация об этом появилась в Telegram.

«Подростки взломали дверь и завалились в помещение с новогодним мешком. Туда засунули все, что попалось под руку: электронки, технику, ноутбук», — передает telegram-канал Ural Mash слова владельца точки.

В отделении по связям со СМИ УМВД корреспонденту URA.RU пояснили, что информация по инциденту зарегистрирована в отделе полиции №7 Октябрьского района. На место выезжали сотрудники территориального ОВД. На данный момент правоохранители организовали проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.

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В Екатеринбурге на улице Декабристов подростки вломились в магазин табачных изделий, обокрав его на 500 тысяч рублей. Информация об этом появилась в Telegram. «Подростки взломали дверь и завалились в помещение с новогодним мешком. Туда засунули все, что попалось под руку: электронки, технику, ноутбук», — передает telegram-канал Ural Mash слова владельца точки. В отделении по связям со СМИ УМВД корреспонденту URA.RU пояснили, что информация по инциденту зарегистрирована в отделе полиции №7 Октябрьского района. На место выезжали сотрудники территориального ОВД. На данный момент правоохранители организовали проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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