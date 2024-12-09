В Екатеринбурге молодой человек приобрел новый iPhone 15 в магазине «Эльдорадо» (ул. Академика Шварца, 17), а при распаковке вместо телефона обнаружил плитку пластилина. Работники филиала утверждают, что подобное происходит не в первый раз, рассказал потерпевший.
«Артем купил запакованный iPhone 15, но при распаковке и после срывания пломб оказалось, что телефона в коробке нет, а там лежит обычный пластилин», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. Цены на такую модель варьируются от 80 до 100 тысяч рублей.
По словам парня, при звонке в поддержку ему ничего толком не сказали, а в магазине пояснили, что покупатели уже попадали в такую ситуацию. Потерпевший написал обращение в магазин, его рассмотрят в течение десяти дней.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Эльдорадо». Ответ будет опубликован, как только поступит.
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