Екатеринбуржец купил iPhone, а получил пластилин. Фото

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Iphone 14. Екатеринбург, restore, iphone 14, айфон 14
Для продавцов подобный случай уже не первый (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге молодой человек приобрел новый iPhone 15 в магазине «Эльдорадо» (ул. Академика Шварца, 17), а при распаковке вместо телефона обнаружил плитку пластилина. Работники филиала утверждают, что подобное происходит не в первый раз, рассказал потерпевший.

«Артем купил запакованный iPhone 15, но при распаковке и после срывания пломб оказалось, что телефона в коробке нет, а там лежит обычный пластилин», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. Цены на такую модель варьируются от 80 до 100 тысяч рублей.

По словам парня, при звонке в поддержку ему ничего толком не сказали, а в магазине пояснили, что покупатели уже попадали в такую ситуацию. Потерпевший написал обращение в магазин, его рассмотрят в течение десяти дней.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Эльдорадо». Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

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В Екатеринбурге молодой человек приобрел новый iPhone 15 в магазине «Эльдорадо» (ул. Академика Шварца, 17), а при распаковке вместо телефона обнаружил плитку пластилина. Работники филиала утверждают, что подобное происходит не в первый раз, рассказал потерпевший. «Артем купил запакованный iPhone 15, но при распаковке и после срывания пломб оказалось, что телефона в коробке нет, а там лежит обычный пластилин», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. Цены на такую модель варьируются от 80 до 100 тысяч рублей. По словам парня, при звонке в поддержку ему ничего толком не сказали, а в магазине пояснили, что покупатели уже попадали в такую ситуацию. Потерпевший написал обращение в магазин, его рассмотрят в течение десяти дней. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Эльдорадо». Ответ будет опубликован, как только поступит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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