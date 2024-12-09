Екатеринбуржец купил iPhone, а получил пластилин. Фото

09 декабря 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Для продавцов подобный случай уже не первый (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге молодой человек приобрел новый iPhone 15 в магазине «Эльдорадо» (ул. Академика Шварца, 17), а при распаковке вместо телефона обнаружил плитку пластилина. Работники филиала утверждают, что подобное происходит не в первый раз, рассказал потерпевший. «Артем купил запакованный iPhone 15, но при распаковке и после срывания пломб оказалось, что телефона в коробке нет, а там лежит обычный пластилин», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. Цены на такую модель варьируются от 80 до 100 тысяч рублей. По словам парня, при звонке в поддержку ему ничего толком не сказали, а в магазине пояснили, что покупатели уже попадали в такую ситуацию. Потерпевший написал обращение в магазин, его рассмотрят в течение десяти дней. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Эльдорадо». Ответ будет опубликован, как только поступит. telegram-канал «Бандитский центр» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге молодой человек приобрел новый iPhone 15 в магазине «Эльдорадо» (ул. Академика Шварца, 17), а при распаковке вместо телефона обнаружил плитку пластилина. Работники филиала утверждают, что подобное происходит не в первый раз, рассказал потерпевший. «Артем купил запакованный iPhone 15, но при распаковке и после срывания пломб оказалось, что телефона в коробке нет, а там лежит обычный пластилин», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. Цены на такую модель варьируются от 80 до 100 тысяч рублей. По словам парня, при звонке в поддержку ему ничего толком не сказали, а в магазине пояснили, что покупатели уже попадали в такую ситуацию. Потерпевший написал обращение в магазин, его рассмотрят в течение десяти дней. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Эльдорадо». Ответ будет опубликован, как только поступит.