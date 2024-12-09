Путин подписал указ о новых выплатах участникам боевых действий

Выплаты получившим инвалидность в ходе СВО распространяются на ФСБ и волонтеров
© Служба новостей «URA.RU»
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При травме, приведшей к инвалидности, полагается единовременная выплата в размере четырех миллионов рублей
При травме, приведшей к инвалидности, полагается единовременная выплата в размере четырех миллионов рублей Фото:
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Президент России Владимир Путин подписал новый указ, касающийся выплат для участников боевых действий. Теперь выплаты по инвалидности в размере до четырех миллионов рублей будут получать не только бойцы СВО, но и сотрудники Росгвардии, ФСБ и волонтеры. 

«Военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, принимающим участие в специальной военной операции, военнослужащим, выполняющим специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, получившим увечье в ходе проведения специальной военной операции, осуществляется единовременная выплата в размере до трех млн рублей», — говорится в тексте указа. Документ находится на портале опубликования правовых актов.

Если в результате травмы человек стал инвалидом, ему будет полагаться единовременная выплата. Ее размер составит четыре миллиона рублей. Данные выплаты будут распространяться на сотрудников Росгвардии, ФСБ и других ведомств. Кроме того, эта мера также будет касаться волонтеров, согласно указанному указу.

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Президент России Владимир Путин подписал новый указ, касающийся выплат для участников боевых действий. Теперь выплаты по инвалидности в размере до четырех миллионов рублей будут получать не только бойцы СВО, но и сотрудники Росгвардии, ФСБ и волонтеры.  «Военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, принимающим участие в специальной военной операции, военнослужащим, выполняющим специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, получившим увечье в ходе проведения специальной военной операции, осуществляется единовременная выплата в размере до трех млн рублей», — говорится в тексте указа. Документ находится на портале опубликования правовых актов. Если в результате травмы человек стал инвалидом, ему будет полагаться единовременная выплата. Ее размер составит четыре миллиона рублей. Данные выплаты будут распространяться на сотрудников Росгвардии, ФСБ и других ведомств. Кроме того, эта мера также будет касаться волонтеров, согласно указанному указу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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