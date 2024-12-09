Путин подписал указ о новых выплатах участникам боевых действий

Президент России Владимир Путин подписал новый указ, касающийся выплат для участников боевых действий. Теперь выплаты по инвалидности в размере до четырех миллионов рублей будут получать не только бойцы СВО, но и сотрудники Росгвардии, ФСБ и волонтеры.
«Военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, принимающим участие в специальной военной операции, военнослужащим, выполняющим специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, получившим увечье в ходе проведения специальной военной операции, осуществляется единовременная выплата в размере до трех млн рублей», — говорится в тексте указа. Документ находится на портале опубликования правовых актов.
Если в результате травмы человек стал инвалидом, ему будет полагаться единовременная выплата. Ее размер составит четыре миллиона рублей. Данные выплаты будут распространяться на сотрудников Росгвардии, ФСБ и других ведомств. Кроме того, эта мера также будет касаться волонтеров, согласно указанному указу.
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