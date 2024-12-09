Мошенники украли с банковских счетов россиян рекордные 9,3 млрд рублей

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Количество мошеннических операций со счетами россиян за год выросло в 2,6 раз
Количество мошеннических операций со счетами россиян за год выросло в 2,6 раз Фото:

Мошенники украли с банковских счетов россиян 9,3 миллиарда рублей в третьем квартале 2024 года. Этот показатель является максимальным за все время замеров, сообщили в Центробанке.

«Банки отчитались о хищении злоумышленниками в III квартале 9,3 миллиарда рублей», — отметили на официальном сайте Центробанка. Там добавили, что 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банки и переводы и практически все средства — 9,2 миллиарда, были похищены у физических лиц. Хищение более девяти миллиардов произошло по итогам 348,6 тысячи мошеннических операций.

Данный показатель является рекордным с 2020 года, когда банки стали раскрывать статистику нелегальных транзакций. По сравнению с третьим кварталом 2023 года объем операций мошенников увеличился в 2,6 раза. В ЦБ объяснили рост статистики тем, что теперь реквизиты злоумышленников попадают в базу правоохранительных органов даже тогда, когда граждане не обращаются с заявлениями в банки. Помимо этого, с 25 июля принят закон о противодействии мошенникам — в нем уточнено, что под операцией без согласия клиента понимается денежный перевод, полученный входе обмана или злоупотребления доверием.

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Мошенники украли с банковских счетов россиян 9,3 миллиарда рублей в третьем квартале 2024 года. Этот показатель является максимальным за все время замеров, сообщили в Центробанке. «Банки отчитались о хищении злоумышленниками в III квартале 9,3 миллиарда рублей», — отметили на официальном сайте Центробанка. Там добавили, что 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банки и переводы и практически все средства — 9,2 миллиарда, были похищены у физических лиц. Хищение более девяти миллиардов произошло по итогам 348,6 тысячи мошеннических операций. Данный показатель является рекордным с 2020 года, когда банки стали раскрывать статистику нелегальных транзакций. По сравнению с третьим кварталом 2023 года объем операций мошенников увеличился в 2,6 раза. В ЦБ объяснили рост статистики тем, что теперь реквизиты злоумышленников попадают в базу правоохранительных органов даже тогда, когда граждане не обращаются с заявлениями в банки. Помимо этого, с 25 июля принят закон о противодействии мошенникам — в нем уточнено, что под операцией без согласия клиента понимается денежный перевод, полученный входе обмана или злоупотребления доверием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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