Прокуратура ХМАО добилась увольнения чиновницы по утрате доверия

Прокуратура через суд добилась увольнения замначальника управления информационной политики мэрии Сургутского района Ларисе Касаджик по утрате доверия из-за конфликта интересов с неким аффилированным лицом. Информация размещена на сайте ведомства.
«Прокуратура Сургутского района в судебном порядке добилась увольнения муниципального служащего в связи с утратой доверия. Установлено, что муниципальная служащая, занимая руководящие должности в управлении физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района, оказывала преференции в виде изготовления документов и подготовки отчетов аффилированному лицу некоммерческой организации, который неоднократно получал из местного бюджета денежные средства на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным источников агентства, чиновница оказывала преференции тренеру и руководителю НКО Дмитрию Пономареву. «Касаджик также написала на него заявление в правоохранительные органы. Прокуратура провела проверку, но неожиданно для Касаджик потребовала увольнения самой чиновницы, усмотрев в ее действиях конфликт интересов», — сообщает инсайдер.
Мэр Сургутского района Трубецкой сначала отказался увольнять подчиненную, ограничившись выговором. Однако прокуратура добилась в суде его отмены и настояла на отставке по утрате доверия. Решение суда вступило в законную силу, и Касаджик уволили.
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