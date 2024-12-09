Полпред Жога озвучил планы на закрытые города Челябинской области

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога в ходе визита в Челябинскую область 9 декабря заявил о планах по развитию городов ЗАТО региона. Как сообщили в пресс-службе полпредства, перспективы также касаются социального обеспечения и городской среды.
«Здесь создается „аргумент“, который „остужает“ лихие головы наших западных партнеров, предупреждая их необдуманные поступки и решения. Развитие закрытых городов Челябинской области будет продолжаться и в вопросах городской среды, и в вопросах социального обеспечения населения», — передает слова Жоги пресс-служба.
Полпред уточнил, что в планы входит строительство нового жилья и социальных объектов. На развитие ЗАТО во многом влияют нацпроекты, подчеркнул Жога. Он уточнил, что особое внимание следует уделить здравоохранению. Как сообщил губернатор Алексей Текслер, для всех закрытых городов региона уже формируются мастер-планы.
В рамках визита в Челябинскую область Жога посетили производственную территорию ядерного центра в городе Снежинске. В ходе поездки он также возложил цветы к монументу «Воинам-снежинцам, погибшим в локальных конфликтах».
Кроме того, полномочному представителю продемонстрировали экспозицию первого промышленного реактора «Аннушка» после визита на ПО «Маяк»»» в Озерске. Вместе с главой региона Жога также ознакомились с работой класса ЧПУ, где преподает бывший боец СВО.
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