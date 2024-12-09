Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полпред президента РФ в УрФО Артем Жога 9 декабря посетили объекты производственного объединения «Маяк» в Озерске. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.
«Артем Жога и Алексей Текслер побывали на объектах химического и химико-металлургического производств „Маяка“. Там они познакомились со спецификой технологических процессов», — сообщили в пресс-службе.
Полпреду представили и экспозицию первого промышленного реактора «Аннушка». В Озерске он с главой региона посетил класс ЧПУ, где преподает бывший боец, потерявший ногу на СВО.
В ходе рабочего визита в Челябинскую область Жога нанес визит на производственную площадку ядерного центра в Снежинске. Они также возложили цветы к памятнику «Воинам-снежинцам, погибшим в локальных войнах».
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