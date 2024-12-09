Челябинский губернатор Текслер и полпред Жога посетили ПО «Маяк». Фото

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Артем Жога посетил ПО «Маяк» в Озерске
Артем Жога посетил ПО «Маяк» в Озерске Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полпред президента РФ в УрФО Артем Жога 9 декабря посетили объекты производственного объединения «Маяк» в Озерске. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

«Артем Жога и Алексей Текслер побывали на объектах химического и химико-металлургического производств „Маяка“. Там они познакомились со спецификой технологических процессов», — сообщили в пресс-службе.

Полпреду представили и экспозицию первого промышленного реактора «Аннушка». В Озерске он с главой региона посетил класс ЧПУ, где преподает бывший боец, потерявший ногу на СВО.

В ходе рабочего визита в Челябинскую область Жога нанес визит на производственную площадку ядерного центра в Снежинске. Они также возложили цветы к памятнику «Воинам-снежинцам, погибшим в локальных войнах».

Артем Жога (в центре) и Алексей Текслер (третий справа) посетили ПО «Маяк»
Артем Жога (в центре) и Алексей Текслер (третий справа) посетили ПО «Маяк»
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полпред президента РФ в УрФО Артем Жога 9 декабря посетили объекты производственного объединения «Маяк» в Озерске. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. «Артем Жога и Алексей Текслер побывали на объектах химического и химико-металлургического производств „Маяка“. Там они познакомились со спецификой технологических процессов», — сообщили в пресс-службе. Полпреду представили и экспозицию первого промышленного реактора «Аннушка». В Озерске он с главой региона посетил класс ЧПУ, где преподает бывший боец, потерявший ногу на СВО. В ходе рабочего визита в Челябинскую область Жога нанес визит на производственную площадку ядерного центра в Снежинске. Они также возложили цветы к памятнику «Воинам-снежинцам, погибшим в локальных войнах».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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