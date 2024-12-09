Полпред в УрФО Жога приехал в Челябинскую область. Видео

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Открытие спортивного фестиваля силы и мужества для ветеранов специальной военной операции и членов их семей «Время СВОих». Екатеринбург , жога артем
Жога 9 декабря работает в Снежинске Фото:

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога сегодня работает в городе Снежинске Челябинской области. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба полпредства.

«Полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога сегодня работает в Челябинской области. В Снежинске вместе с губернатором Алексеем Текслером Жога возложил цветы к памятнику „Воинам-снежинцам, погибшим в локальных войнах“», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Памятник установлен в 2009 году. Строительство велось на пожертвования жителей города. В 2023 году были проведены работы по благоустройству территории около памятника.

Ранее Жога работал в Челябинске 9 октября. Визит состоялся без предварительного объявления. Жога встретил с Текслером, вручил южноуральцам госнаграды и посетил филиал фонда «Защитники Отечества».

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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога сегодня работает в городе Снежинске Челябинской области. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба полпредства. «Полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога сегодня работает в Челябинской области. В Снежинске вместе с губернатором Алексеем Текслером Жога возложил цветы к памятнику „Воинам-снежинцам, погибшим в локальных войнах“», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Памятник установлен в 2009 году. Строительство велось на пожертвования жителей города. В 2023 году были проведены работы по благоустройству территории около памятника. Ранее Жога работал в Челябинске 9 октября. Визит состоялся без предварительного объявления. Жога встретил с Текслером, вручил южноуральцам госнаграды и посетил филиал фонда «Защитники Отечества».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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