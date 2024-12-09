Путин подписал указ о присвоении генеральских званий

Путин присвоил звание генерала армии Евкурову и Горемыкину
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Путин выпустил указ о присвоении генеральских званий
Путин выпустил указ о присвоении генеральских званий Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ряд высокопоставленных военных получили генеральские звания. Среди них оказались заместители министра обороны РФ Виктор Горемыкин и Юнус-Бек Евкуров.

«Присвоить воинские звания военнослужащим ВС РФ, включая звание генерала армии», — говорится в тексте документа. Среди тех, кому присвоены генеральские звания оказался генерал-полковник и Герой России Юнус-Бек Евкуров. 

Звания были также присвоены Виктору Горемыкину, а также генерал-лейтенанту, заместителю начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинову. Кроме того, звание адмирала было присвоено заместителю главнокомандующего ВМФ России Владимиру Воробьеву.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ряд высокопоставленных военных получили генеральские звания. Среди них оказались заместители министра обороны РФ Виктор Горемыкин и Юнус-Бек Евкуров. «Присвоить воинские звания военнослужащим ВС РФ, включая звание генерала армии», — говорится в тексте документа. Среди тех, кому присвоены генеральские звания оказался генерал-полковник и Герой России Юнус-Бек Евкуров.  Звания были также присвоены Виктору Горемыкину, а также генерал-лейтенанту, заместителю начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинову. Кроме того, звание адмирала было присвоено заместителю главнокомандующего ВМФ России Владимиру Воробьеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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