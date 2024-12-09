Путин подписал указ о присвоении генеральских званий

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ряд высокопоставленных военных получили генеральские звания. Среди них оказались заместители министра обороны РФ Виктор Горемыкин и Юнус-Бек Евкуров.
«Присвоить воинские звания военнослужащим ВС РФ, включая звание генерала армии», — говорится в тексте документа. Среди тех, кому присвоены генеральские звания оказался генерал-полковник и Герой России Юнус-Бек Евкуров.
Звания были также присвоены Виктору Горемыкину, а также генерал-лейтенанту, заместителю начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинову. Кроме того, звание адмирала было присвоено заместителю главнокомандующего ВМФ России Владимиру Воробьеву.
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