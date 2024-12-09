О чем губернатор ЯНАО Артюхов говорил на «Прямой линии» 2024 года: самые важные заявления

Седьмая встреча в формате «Прямой линии» с главой округа была наполнена острыми и актуальными вопросами из разных сфер жизни. Дмитрий Артюхов прокомментировал закон о малых населенных пунктах и объяснил, ощущает ли регион санкции на себе, а также ответил на вопрос о том, как Ямало-ненецкий автономный округ будет бороться с коррупцией. Подборка самых важных заявлений губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на «Прямой линии» 2024 года — в материале URA.RU.
«Я давно не слышу, что кто-то с кого-то деньги просит» — Артюхов ответил, как обстоит дело с коррупцией в регионе
Корреспондент URA.RU задал вопрос Артюхову о коррупционных скандалах в ЯНАО. «Лучшее подтверждение борьбы с коррупцией — это резонансные дела в этом году», — отметил губернатор ЯНАО. Постепенно бытовые коррупционные явления уходят в прошлое, отметил он. Прозрачные информационные системы помогут бороться с коррупцией в ЯНАО. В округе внедряется полностью прозрачная система начисления заработной платы, где от бухгалтеров требуется просто введение номера карты.
Также губернатор ЯНАО отметил, что постепенно уходят истории про бытовую коррупцию. «Я давно не слышу, что кто-то с кого-то деньги проситникто уже не договаривается с гаишниками», — сообщил Артюхов.
«Вопрос о ликвидации не стоит»: губернатор ЯНАО прокомментировал новый закон о малых деревнях
Губернатор объяснил, что закон о малых населенных пунктах в ЯНАО предоставляет выбор жителям малонаселенных поселений и дает возможность развиваться в округе. «Весь комплекс поддержки отдаленных населенных пунктов по линии традиционного хозяйства, он сохраняется, постоянно индексируется и будет развиваться», — подчеркнул Артюхов.
«Вопрос о ликвидации тех или иных населенных пунктах не стоит», — ответил Дмитрий Артюхов на вопрос журналиста «Нового дня» Юлии Фроловой. Также в поселениях будут работать офисы, которые помогут и проконсультируют жителей.
«Решения стоят сотни миллионов рублей»: устойчивый интернет будет по всему ЯНАО
Устойчивый интернет появится во всех селах Ямала в ближайшее время, в планы пока не входит Гыда, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов. Он отметил, что на эти цели уходят сотни миллионов рублей из госбюджета при активном участии ямальских средств. Работы ведутся специалистами Ростелеком. Ранее было улучшено качество связи в Антипаюте.
Не обошли стороной и вопрос с мигрантами — губернатор рассказал о том, как регион следует федеральным трендам
Губернатор ЯНАО рассказал о том, как будет решаться вопрос безопасности. Был затронут вопрос о видеонаблюдении, которое развивается по всему региону.
«Система очень эффективная, мы будем дальше ее расширять. Задача, чтобы все основные общественные места были оснащены камерами. Основные точки, узлы — аэропорты, вокзалы, самые крупные торговые центры — все будут включены в одну информационную систему», — заявил Артюхов. Также затронут вопрос о мигрантах:
Отдельная тема — это работа с мигрантами. Тут мы видим, как идет в целом по стране эта тема. Мы тоже имеем план по ужесточению наших законов в рамках тех полномочий, которые есть у региона — это сфера занятости, в которую можно привлекать. Тут тоже будет определенное ужесточение и будет более точечная работа».
В канун годовщины образования Ямало-Ненецкого автономного округа, 9 декабря 2024 года, губернатор Дмитрий Артюхов отвечает на вопросы жителей региона и журналистов региональных и федеральных СМИ. Губернатор подводит итоги года и рассказывает о планах региональных властей. Корреспондент URA.RU принял участие в ежегодном событии.
Также Артюхов рассказал о влиянии западных санкций на крупнейшие проекты на Ямале
Санкции влияют, это очевидно. Мы видим это из тех новостей, которые общеизвестны. По ряду точечных проектов — многие интересуются ими, но сейчас такое время... Вообще фраза «деньги любят тишину» всегда универсальна, сейчас, в условиях санкций, она как никогда актуальна. И я могу сказать так: сложности, которые есть, они все решаемы. Где-то это требует больше времени, требует более сложных договоренностей. Но базой остается то, что главный ресурс Ямала — энергетика, газ в первую очередь. Это ценнейшее сырье в быстрорастущем мире.
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