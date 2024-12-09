В Златоусте Челябинской области произошла авария с участием машины МВД. По словам очевидцев, ведомственное авто ехало с проблесковыми маячками, но один из участников дорожного движения не предоставил ему преимущество на перекрестке. Это и стало причиной ДТП.
«Сотрудники полиции везли человека в медучреждение, но на перекресток выехала женщина и не пропустила участников дорожного движения. В результате аварии сотрудники полиции столкнулись с другим автомобилем и въехали в ограждение», — пишет сообщество «ЧП / ДТП Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте».
Авторы поста уточняют: на машине МВД работали проблесковые маячки синего цвета и был специальный звуковой сигнал. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.
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