Полицейская машина с мигалками столкнулась с легковушкой в Златоусте. Видео

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Предположительной виновницей аварии стала женщина, не предоставившая преимущество машине полиции Фото:

В Златоусте Челябинской области произошла авария с участием машины МВД. По словам очевидцев, ведомственное авто ехало с проблесковыми маячками, но один из участников дорожного движения не предоставил ему преимущество на перекрестке. Это и стало причиной ДТП.

«Сотрудники полиции везли человека в медучреждение, но на перекресток выехала женщина и не пропустила участников дорожного движения. В результате аварии сотрудники полиции столкнулись с другим автомобилем и въехали в ограждение», — пишет сообщество «ЧП / ДТП Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте».

Авторы поста уточняют: на машине МВД работали проблесковые маячки синего цвета и был специальный звуковой сигнал. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

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В Златоусте Челябинской области произошла авария с участием машины МВД. По словам очевидцев, ведомственное авто ехало с проблесковыми маячками, но один из участников дорожного движения не предоставил ему преимущество на перекрестке. Это и стало причиной ДТП. «Сотрудники полиции везли человека в медучреждение, но на перекресток выехала женщина и не пропустила участников дорожного движения. В результате аварии сотрудники полиции столкнулись с другим автомобилем и въехали в ограждение», — пишет сообщество «ЧП / ДТП Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте». Авторы поста уточняют: на машине МВД работали проблесковые маячки синего цвета и был специальный звуковой сигнал. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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