В Нижнем Тагиле (Свердловская область) проходит масштабный ремонт муниципального жилья, которое предоставляют горожанам по договорам социального найма. За 57 миллионов рублей в городе отремонтируют 71 квартиру, сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Посмотрел, как жилье готово к приему новоселов. Можно завозить мебель и жить. Добротный ремонт, новые оконные и дверные блоки, сантехника, приборы отопления, газовые и электроплиты… До конца года будет готова 71 квартира», — рассказал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что такое масштабное обновление муниципального жилищного фонда проводится впервые. Сразу после завершения ремонта квартиры распределят между гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
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