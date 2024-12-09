09 декабря 2024

В Нижнем Тагиле проходит масштабный ремонт социальных квартир. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После ремонта квартиры распределят между нуждающимися гражданами
После ремонта квартиры распределят между нуждающимися гражданами Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) проходит масштабный ремонт муниципального жилья, которое предоставляют горожанам по договорам социального найма. За 57 миллионов рублей в городе отремонтируют 71 квартиру, сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Посмотрел, как жилье готово к приему новоселов. Можно завозить мебель и жить. Добротный ремонт, новые оконные и дверные блоки, сантехника, приборы отопления, газовые и электроплиты… До конца года будет готова 71 квартира», — рассказал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что такое масштабное обновление муниципального жилищного фонда проводится впервые. Сразу после завершения ремонта квартиры распределят между гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) проходит масштабный ремонт муниципального жилья, которое предоставляют горожанам по договорам социального найма. За 57 миллионов рублей в городе отремонтируют 71 квартиру, сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Посмотрел, как жилье готово к приему новоселов. Можно завозить мебель и жить. Добротный ремонт, новые оконные и дверные блоки, сантехника, приборы отопления, газовые и электроплиты… До конца года будет готова 71 квартира», — рассказал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что такое масштабное обновление муниципального жилищного фонда проводится впервые. Сразу после завершения ремонта квартиры распределят между гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...