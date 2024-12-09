Украинца, который отправился в опасное путешествие до Румынии, чтобы сбежать подальше от вооруженного конфликта, спас котенок по имени Персик. Мужчину нашли на дне глубокого горного ущелья, где тот замерзал. Необычную историю поведали американские журналисты.
«Рядом с украинцем был пушистый спутник. Котенок был теплым и согревал мужчину. Он спас ему жизнь. <...> Единственное, о чем заботился пострадавший — это кот. Мужчина не заботился о себе», — директора горно-спасательной службы Марамуреша (Румыния) цитирует агентство Associated Press.
Побег мужчина с территории Украины в Румынию — уже не перестал быть редкостью. Ранее путь через Карпаты преодолел блогер Паша Бумчик. Еще два уклониста были вынуждены напасть на пограничников, чтобы спастись, передает телеканал 360. По оценке киевского режима, число дезертиров из рядов украинской армии может достигать 200 тысяч человек, пишет RT.
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