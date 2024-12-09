Поликлиника и школа Кургана временно остались без воды

В Кургане поликлиника и школа временно остались без воды
В Кургане из-за аварии на сетях водопровода без воды временно остались поликлиника и школа. Об этом сообщили в АО «Водный Союз».
«В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: 1мкр.д.20, без холодного водоснабжения: 1 мкр.,8, 9, 11, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 20, 39 (поликлиника); 2мкр.,23, 23а, 24, 25, 27 (школа №26), 28, 29», — сообщили в telegram-канале организации.
Ранее URA.RU сообщало об отключении водоснабжения в центре Кургана. Без холодного водоснабжения остались детский сад, полиция и военкомат.
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