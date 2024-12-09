Журналисты посчитали, во сколько США обошлась помощь Украине

США за два с половиной года финансовой поддержки Украины могли передать Киеву почти 850 ракет PAC-3 MSE для зенитного ракетного комплекса Patriot на 3,26 миллиарда долларов. Об этом сообщается в отчетах Пентагона.
«Соединенные Штаты передали Украине не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) на общую сумму 3,26 миллиарда долларов», — передает РИА Новости данные документа. Офис заместителя главы Пентагона регулярно выпускает отчеты о пополнении арсенала вооружений, включая статьи о «перераспределении средств в поддержку Украины».
Так, в январском докладе 2023 года было отмечено перечисление средств в размере 956 миллионов долларов на покупку ракет. В течение 2023 года бюджет на закупку ракет для систем Patriot достиг уровня 2,47 миллиарда долларов. В 2024 году он был увеличен до 3,03 миллиарда долларов, что обеспечило закупку еще 472 ракет.
В начале 2023 года США впервые осуществили передачу Украине первых систем противовоздушной обороны Patriot. За ними последовал вклад Германии, которая также предоставила украинской стороне американские комплексы. По словам посла Украины в Штатах Оксаны Маркаровой, рассматривается возможность налаживания производства данных систем ПВО непосредственно на украинской территории, передает «360.ru».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.