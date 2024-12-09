В Тюмень придет снегопад

В Тюмени весь день будет идти снег
В Тюмени 10 декабря прогнозируется пасмурная и снежная погода. Температура воздуха составит от -10 до -5 градусов. Об этом сообщили синоптики Gismeteo.
«В Тюмени днем и ночью температура наружного воздуха будет варьироваться в пределах от -10 до -5 градусов. Ожидается облачная погода, снег на протяжении всего дня», — написано на сайте.
Скорость ветра, при этом, будет составлять 7-9 метров в секунду. Влажность воздуха не превысит климатической нормы.
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