Применение Россией ракетной системы «Орешник» является сигналом для Украины и избранного президента США Дональда Трампа о том, что Россия намерена достигать своих стратегических целей, несмотря на любую поддержку, оказываемую Киеву. Об этом рассказал старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джеймс Дж. Таунсенд.
«Использование „Орешника“ стало выражением гнева Москвы по поводу использования западных ракет большей дальности и сигналом Украине и Трампу о том, что Россия будет добиваться своих целей, независимо от поддержки Киева», — передает The Press Democrat слова эксперта. Он добавил, что Россия серьезно относится к действиям администрации президента Штатов Джо Байдена.
В отличие от других типов российского вооружения, которое обладает меньшей дальностью действия, «Орешник» позволяет проводить мощные удары по любой точке Европы, предоставляя тем самым Кремлю дополнительное средство для эскалации конфликта без использования ядерного оружия. До момента попадания в цель невозможно будет определить, оснащен ли «Орешник» ядерной или традиционной боеголовкой, отмечает Таунсенд.
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