Нетаньяху предстанет перед судом за мошенничество и взятки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 декабря начнет давать показания в качестве обвиняемого по трем коррупционным делам. Начало дачи показаний назначено на 11:00 по московскому времени.
«10 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начнет давать показания в качестве обвиняемого по трем коррупционным делам», — сообщило РБК. Заседания продлятся пять часов.
На премьера Израиля заведено дело о мошенничестве и злоупотреблении доверием («Дело 1000»): Нетаньяху и члены его семьи приняли дорогостоящие подарки от голливудского продюсера Арнона Милчена и австралийско-израильского бизнесмена миллиардера Джеймса Пакера, общая стоимость которых превышает 700 тысяч шекелей (приблизительно 196 тысяч долларов США). Он также обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием по «Делу 2000»: премьер-министра обвиняют в сговоре с владельцем газеты «Едиот Ахронот» Арноном Мозесом.
Кроме того, против него заведено «Дело 4000», согласно которому, Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Согласно обвинениям, премьер-министр Нетаньяху обеспечил регуляторные льготы владельцу телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Эловичу, что привело к получению последнего значительной финансовой выгоды, оцениваемой в сотни миллионов шекелей.
Расследование в отношении Нетаньяху стартовало в декабре 2016 года, а обвинения были предъявлены ему в ноябре 2019 года. Сам судебный процесс над премьер-министром Израиля начался 24 мая 2020 года, на данный момент свидетельские показания дали уже около 140 человек. Процесс приостанавливался несколько раз, включая последнюю отсрочку после военного конфликта с ХАМАС в октябре 2023 года. Изначально планировалось, что Нетаньяху начнет давать показания еще 2 декабря, однако из-за продолжающегося конфликта в Газе было решено перенести дату.
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