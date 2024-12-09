09 декабря 2024

Нетаньяху предстанет перед судом за мошенничество и взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Нетаньяху предстанет в суде в качестве обвиняемого по трем коррупционным делам
Нетаньяху предстанет в суде в качестве обвиняемого по трем коррупционным делам Фото:

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 декабря начнет давать показания в качестве обвиняемого по трем коррупционным делам. Начало дачи показаний назначено на 11:00 по московскому времени.

«10 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начнет давать показания в качестве обвиняемого по трем коррупционным делам», — сообщило РБК. Заседания продлятся пять часов.

На премьера Израиля заведено дело о мошенничестве и злоупотреблении доверием («Дело 1000»): Нетаньяху и члены его семьи приняли дорогостоящие подарки от голливудского продюсера Арнона Милчена и австралийско-израильского бизнесмена миллиардера Джеймса Пакера, общая стоимость которых превышает 700 тысяч шекелей (приблизительно 196 тысяч долларов США). Он также обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием по «Делу 2000»: премьер-министра обвиняют в сговоре с владельцем газеты «Едиот Ахронот» Арноном Мозесом.

Кроме того, против него заведено «Дело 4000», согласно которому, Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Согласно обвинениям, премьер-министр Нетаньяху обеспечил регуляторные льготы владельцу телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Эловичу, что привело к получению последнего значительной финансовой выгоды, оцениваемой в сотни миллионов шекелей.

Расследование в отношении Нетаньяху стартовало в декабре 2016 года, а обвинения были предъявлены ему в ноябре 2019 года. Сам судебный процесс над премьер-министром Израиля начался 24 мая 2020 года, на данный момент свидетельские показания дали уже около 140 человек. Процесс приостанавливался несколько раз, включая последнюю отсрочку после военного конфликта с ХАМАС в октябре 2023 года. Изначально планировалось, что Нетаньяху начнет давать показания еще 2 декабря, однако из-за продолжающегося конфликта в Газе было решено перенести дату.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 декабря начнет давать показания в качестве обвиняемого по трем коррупционным делам. Начало дачи показаний назначено на 11:00 по московскому времени. «10 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начнет давать показания в качестве обвиняемого по трем коррупционным делам», — сообщило РБК. Заседания продлятся пять часов. На премьера Израиля заведено дело о мошенничестве и злоупотреблении доверием («Дело 1000»): Нетаньяху и члены его семьи приняли дорогостоящие подарки от голливудского продюсера Арнона Милчена и австралийско-израильского бизнесмена миллиардера Джеймса Пакера, общая стоимость которых превышает 700 тысяч шекелей (приблизительно 196 тысяч долларов США). Он также обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием по «Делу 2000»: премьер-министра обвиняют в сговоре с владельцем газеты «Едиот Ахронот» Арноном Мозесом. Кроме того, против него заведено «Дело 4000», согласно которому, Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Согласно обвинениям, премьер-министр Нетаньяху обеспечил регуляторные льготы владельцу телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Эловичу, что привело к получению последнего значительной финансовой выгоды, оцениваемой в сотни миллионов шекелей. Расследование в отношении Нетаньяху стартовало в декабре 2016 года, а обвинения были предъявлены ему в ноябре 2019 года. Сам судебный процесс над премьер-министром Израиля начался 24 мая 2020 года, на данный момент свидетельские показания дали уже около 140 человек. Процесс приостанавливался несколько раз, включая последнюю отсрочку после военного конфликта с ХАМАС в октябре 2023 года. Изначально планировалось, что Нетаньяху начнет давать показания еще 2 декабря, однако из-за продолжающегося конфликта в Газе было решено перенести дату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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