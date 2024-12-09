Поезд снес двух стюардесс «Уральских авиалиний»

10 декабря 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Девушки пытались бесплатно попасть на станцию (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Москве стюардессы авиакомпании «Уральские авиалинии» 19-летняя Диана и 20-летняя Агата погибли под поездом. Когда девушки шли возле железнодорожных путей, чтобы бесплатно попасть на станцию «Нагатинская», они попытались залезть на платформу приближающегося поезда, но не успели. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе перевозчика. «Невозможно даже слова подобрать, немыслимая трагедия. Соболезнования родным и близким», — сказали в «Уральских авиалиниях». Обе девушки приехали в столицу из Калининграда. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР организовало проверку. Правоохранители выяснят, были ли девушки пьяны в момент аварии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве стюардессы авиакомпании «Уральские авиалинии» 19-летняя Диана и 20-летняя Агата погибли под поездом. Когда девушки шли возле железнодорожных путей, чтобы бесплатно попасть на станцию «Нагатинская», они попытались залезть на платформу приближающегося поезда, но не успели. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе перевозчика. «Невозможно даже слова подобрать, немыслимая трагедия. Соболезнования родным и близким», — сказали в «Уральских авиалиниях». Обе девушки приехали в столицу из Калининграда. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР организовало проверку. Правоохранители выяснят, были ли девушки пьяны в момент аварии.