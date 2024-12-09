09 декабря 2024

Поезд снес двух стюардесс «Уральских авиалиний»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Весна. Москва, электричка, общественный транспорт, поезд
Девушки пытались бесплатно попасть на станцию (архивное фото) Фото:

В Москве стюардессы авиакомпании «Уральские авиалинии» 19-летняя Диана и 20-летняя Агата погибли под поездом. Когда девушки шли возле железнодорожных путей, чтобы бесплатно попасть на станцию «Нагатинская», они попытались залезть на платформу приближающегося поезда, но не успели. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе перевозчика.

«Невозможно даже слова подобрать, немыслимая трагедия. Соболезнования родным и близким», — сказали в «Уральских авиалиниях». Обе девушки приехали в столицу из Калининграда.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР организовало проверку. Правоохранители выяснят, были ли девушки пьяны в момент аварии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве стюардессы авиакомпании «Уральские авиалинии» 19-летняя Диана и 20-летняя Агата погибли под поездом. Когда девушки шли возле железнодорожных путей, чтобы бесплатно попасть на станцию «Нагатинская», они попытались залезть на платформу приближающегося поезда, но не успели. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе перевозчика. «Невозможно даже слова подобрать, немыслимая трагедия. Соболезнования родным и близким», — сказали в «Уральских авиалиниях». Обе девушки приехали в столицу из Калининграда. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР организовало проверку. Правоохранители выяснят, были ли девушки пьяны в момент аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...