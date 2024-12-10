Омбудсмен рассказала, на что жалуются релоканты

Граждане России, проживающие за пределами страны или владеющие недвижимостью за границей, часто сталкиваются с проблемами нарушения их прав на собственность. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Самая главная, наверное, проблема [релокантов] связана с нарушением имущественных прав», — рассказала омбудсмен агентству РИА Новости. Также российские граждане сталкиваются с арестами своих счетов за рубежом, испытывают проблемы при попытках осуществления финансовых переводов и сталкиваются с трудностями в сфере здравоохранения.
Законодательство РФ позволяет гражданам России, пребывающим за рубежом, заключать трудовые договоры с работодателями на основе дистанционной работы, сообщил Юрий Саранчук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В . Плеханова. Однако, как указал эксперт, основная сложность таких договоренностей заключается в невозможности работодателя гарантировать соблюдение норм охраны труда и обеспечения безопасных условий труда за пределами страны, передает «360.ru».
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