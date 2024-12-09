09 декабря 2024

В челябинском горсаду имени Пушкина 14 декабря откроют каток

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На открытии катка появятся яркие персонажи, которые проведут интерактивы
На открытии катка появятся яркие персонажи, которые проведут интерактивы Фото:

В Челябинске в горсаду саду имени Пушкина 14 декабря состоится торжественное открытие катка. Об этом сообщили в пресс-службе управления культуры областного центра.

«14 декабря Городской сад имени Пушкина приглашает на праздничное открытие катка „Зимняя сказка“», — говорится в сообщении. Мероприятие начнется в 12:00.

В горсаду первое катание отпразднуют сказочной программой. Гостей ожидают аниматоры, игры, конкурсы, а также подарки. В понедельник каток будет открыт с 14:00 до 20:45, в другие будние дни — с 11:00 до 20:45, а в пятницу — до 21:45. В выходные и праздничные дни сеансы стартуют 10:00 до 21:45.

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В Челябинске в горсаду саду имени Пушкина 14 декабря состоится торжественное открытие катка. Об этом сообщили в пресс-службе управления культуры областного центра. «14 декабря Городской сад имени Пушкина приглашает на праздничное открытие катка „Зимняя сказка“», — говорится в сообщении. Мероприятие начнется в 12:00. В горсаду первое катание отпразднуют сказочной программой. Гостей ожидают аниматоры, игры, конкурсы, а также подарки. В понедельник каток будет открыт с 14:00 до 20:45, в другие будние дни — с 11:00 до 20:45, а в пятницу — до 21:45. В выходные и праздничные дни сеансы стартуют 10:00 до 21:45.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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