В челябинском горсаду имени Пушкина 14 декабря откроют каток

В Челябинске в горсаду саду имени Пушкина 14 декабря состоится торжественное открытие катка. Об этом сообщили в пресс-службе управления культуры областного центра.
«14 декабря Городской сад имени Пушкина приглашает на праздничное открытие катка „Зимняя сказка“», — говорится в сообщении. Мероприятие начнется в 12:00.
В горсаду первое катание отпразднуют сказочной программой. Гостей ожидают аниматоры, игры, конкурсы, а также подарки. В понедельник каток будет открыт с 14:00 до 20:45, в другие будние дни — с 11:00 до 20:45, а в пятницу — до 21:45. В выходные и праздничные дни сеансы стартуют 10:00 до 21:45.
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