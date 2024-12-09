Начальник курганского управления ФСБ Юрий Арбаков получил звание генерала. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из силовых структур.
«Руководитель управления ФСБ по Курганской области Юрий Арбаков получил новое звание. Ему присвоено звание генерала-майора», — рассказывают URA.RU инсайдеры.
Юрий Арбаков возглавил курганское управление ФСБ в декабре 2023 года. До переезда в Курган Арбаков занимал аналогичную должность в Чукотском автономном округе. Ранее URA.RU писало, что Арбаков получал новую должность — председатель областной организации «Динамо». Отмечалось, что начальник курганской ФСБ очень любит спорт и будет очень полезен на этой должности.
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