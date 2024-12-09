09 декабря 2024

В челябинском роддоме за осень родилась 21 двойня

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, роддом, младенец, перинатальный центр, новорожденный ребенок, кювез
Осенью в роддоме ЮУГМУ родилась 21 двойня Фото:

За осень в роддоме Южно-Уральского государственного медуниверситета родилась 21 двойня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«В роддоме клиники ЮУГМУ за осень появилась на свет 21 двойня. Всего осенью в роддоме Клиники ЮУГМУ родились 754 малыша», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы областного минздрава, в сентябре в этом роддоме появились на свет 280 детей: 145 девочек и 135 мальчиков, из них две пару двойняшек-девочек и еще две пары «королевской» двойни — мальчик и девочка. Пять малышей поторопились родиться, самым маленьким из них оказалась девочка весом всего два килограмма. Самым крупным — мальчик весом 4,38 килограмма.

В октябре родилось 11 двоен, всего 267 детей: 136 мальчиков и 131 девочка. Раньше времени 24 ребенка, самая крупная оказалась девочка 4,47 кг, самой маленькой тоже девочка 1,2 кг. А в ноябре родились 207 детей, 120 мальчиков и 87 девочек. Из них шесть двоен, самый крупный ребенок мальчик 4,5 кг, самый маленький девочка 1,46 кг.

«Самые популярные имена осени: Александр, Тимофей, Арсений, Ева, Софья, Мия. Возвращается мода на имя Вера. Самые редкие имена: Михаил, Светлана, Петр, Наталья, Ирина», — пояснили в пресс-службе ведомства. Самыми оригинальными именами осени стали Клеопатра и Добрыня Никитич.

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За осень в роддоме Южно-Уральского государственного медуниверситета родилась 21 двойня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «В роддоме клиники ЮУГМУ за осень появилась на свет 21 двойня. Всего осенью в роддоме Клиники ЮУГМУ родились 754 малыша», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы областного минздрава, в сентябре в этом роддоме появились на свет 280 детей: 145 девочек и 135 мальчиков, из них две пару двойняшек-девочек и еще две пары «королевской» двойни — мальчик и девочка. Пять малышей поторопились родиться, самым маленьким из них оказалась девочка весом всего два килограмма. Самым крупным — мальчик весом 4,38 килограмма. В октябре родилось 11 двоен, всего 267 детей: 136 мальчиков и 131 девочка. Раньше времени 24 ребенка, самая крупная оказалась девочка 4,47 кг, самой маленькой тоже девочка 1,2 кг. А в ноябре родились 207 детей, 120 мальчиков и 87 девочек. Из них шесть двоен, самый крупный ребенок мальчик 4,5 кг, самый маленький девочка 1,46 кг. «Самые популярные имена осени: Александр, Тимофей, Арсений, Ева, Софья, Мия. Возвращается мода на имя Вера. Самые редкие имена: Михаил, Светлана, Петр, Наталья, Ирина», — пояснили в пресс-службе ведомства. Самыми оригинальными именами осени стали Клеопатра и Добрыня Никитич.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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