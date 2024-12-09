09 декабря 2024

Приют для животных загорелся в райцентре ЯНАО. Видео

Пожарные тушат собачий приют в Приуральском районе ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В райцентре ЯНАО горит приют для собак
В райцентре ЯНАО горит приют для собак Фото:

В Аксарке (ЯНАО) загорелся приют для животных. Об этом сообщают журналисты.

«В Аксарке горит приют для собак. На месте работают пожарные, прибыли представители администрации района. Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет», — сообщают журналисты ИА «Приуралье».

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу департамента гражданской защиты. Там пояснили, что на территории приюта горит постройка. Предварительная площадь возгорания 30 квадратных метров. На месте работают шесть человек личного состава противопожарной службы и две единицы техники. Пострадавших нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Аксарке (ЯНАО) загорелся приют для животных. Об этом сообщают журналисты. «В Аксарке горит приют для собак. На месте работают пожарные, прибыли представители администрации района. Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет», — сообщают журналисты ИА «Приуралье». Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу департамента гражданской защиты. Там пояснили, что на территории приюта горит постройка. Предварительная площадь возгорания 30 квадратных метров. На месте работают шесть человек личного состава противопожарной службы и две единицы техники. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...