В райцентре ЯНАО горит приют для собак
В Аксарке (ЯНАО) загорелся приют для животных. Об этом сообщают журналисты.
«В Аксарке горит приют для собак. На месте работают пожарные, прибыли представители администрации района. Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет», — сообщают журналисты ИА «Приуралье».
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу департамента гражданской защиты. Там пояснили, что на территории приюта горит постройка. Предварительная площадь возгорания 30 квадратных метров. На месте работают шесть человек личного состава противопожарной службы и две единицы техники. Пострадавших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!