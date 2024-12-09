Число свободных вакансий резко сократилось в Челябинской области

10 декабря 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Низкий уровень безработицы способствует стабильности на рынке труда Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинской области по данным на 1 декабря свободно более 35 тысяч вакансий. Годом ранее эта цифра составляла 49 тысяч. Такие данные о ситуации на рынке труда 10 декабря сообщила пресс-служба Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Ситуация на рынке труда в Челябинской области (анализ 1 декабря 2024 года). Количество вакансий — 35,5 тысячи единиц (на 01.12.2023 — 49 тысяч единиц, 01.12.2022 — 40 тысяч единиц)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сократилось и число безработных в Челябинской области. Сейчас официально зарегистрировано семь тысяч безработных. В 2023 году (на 1 декабря) — 10,1 тысяч человек, в 2022 году — 14 тысяч человек. Низкий уровень безработицы способствует стабильности на рынке труда, отметили в КСП Челябинской области. «Но данная ситуация может привести к дефициту квалифицированных кадров и повышению текучести персонала. Для минимизации этих рисков необходимо инвестировать в программы повышения квалификации и переподготовки», — добавили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области по данным на 1 декабря свободно более 35 тысяч вакансий. Годом ранее эта цифра составляла 49 тысяч. Такие данные о ситуации на рынке труда 10 декабря сообщила пресс-служба Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Ситуация на рынке труда в Челябинской области (анализ 1 декабря 2024 года). Количество вакансий — 35,5 тысячи единиц (на 01.12.2023 — 49 тысяч единиц, 01.12.2022 — 40 тысяч единиц)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сократилось и число безработных в Челябинской области. Сейчас официально зарегистрировано семь тысяч безработных. В 2023 году (на 1 декабря) — 10,1 тысяч человек, в 2022 году — 14 тысяч человек. Низкий уровень безработицы способствует стабильности на рынке труда, отметили в КСП Челябинской области. «Но данная ситуация может привести к дефициту квалифицированных кадров и повышению текучести персонала. Для минимизации этих рисков необходимо инвестировать в программы повышения квалификации и переподготовки», — добавили в ведомстве.