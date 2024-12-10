Почти 1000 арендных квартир достраивают в Приморье для молодых семей и бюджетников

В Приморье растет количество арендного жилья для молодых семей и бюджетников. Об этом сообщила первый вице-губернатор, председатель Правительства края Вера Щербина. Информация размещена на официальном сайте правительства края.
«В настоящее время ведется строительство еще 12 домов — это 979 квартир. В стадии проектирования находятся пять домов на 986 квартир», — сообщает вице-губернатор. С 2021 года по 2024 год по программе арендного жилья в крае введено 19 многоквартирных домов — это 2084 квартиры.
Главное преимущество в том, что молодые семьи могут арендовать эти квартиры по стоимости на 50% ниже среднерыночной. «Кроме того, арендатору предоставлено право выкупа арендного жилья, в том числе с возможностью использования льготного ипотечного займа», — заявила Вера Щербина.
Объемы жилищного строительства в крае растут: с 2022 года ежегодно возводят более миллиона «квадратов». В 2024 году правительство рассчитывает поставить рекорд — 1,3 миллиона квадратных метров жилья. По словам Щербины, До 2030 года будет сдано более 11 миллионов квадратных метров. «Если это перевести на количество семей, то более 200 тысяч семей смогут улучшить свои жилищные условия», — заявила вице-губернатор.
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