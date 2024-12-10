Закрыть гештальт: почему нужно найти работу до конца года

Откладывать поиск работы на следующий год не стоит, так как можно потерять привлекательные места. Об этом сообщил управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов.
«В уходящем году работодатели тоже, как и соискатели, хотят „закрыть гештальт“ и не переносить эту муку по поиску сотрудника на следующий год. Для сотрудника очень важно сразу соглашаться на хорошую должность, не дожидаясь следующего месяца. „Потом“ может не наступить или наступить не для вас», — поделился в интервью радио Sputnik Быханов.
Если новый работодатель предлагает выйти на работу уже завтра, то надо принимать предложение. В другом случае может появиться другой сотрудник, который займет это место. Быханов высказался и про январь. По его словам, первый месяц года — «мертвый месяц» для поиска работы, так как многие находятся в отпусках. Например, отдыхают начальники, подписывающие приказы о найме. «Лучше не загадывать желание в новогоднюю ночь „найти новую работу“, а находить ее уже в декабре», — рассказал эксперт.
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