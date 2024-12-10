Человек с аутизмом Екатерина Волкова в Челябинске стала «феей», раздающей талоны на прием к специалистам. Как URA.RU рассказала директор общественной организации «Звездный дождь» Елена Жернова, девушка работает в поликлинике № 8.
«В Челябинске есть положительный опыт трудоустройства людей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Наша выпускница, бывшая подопечная „Звездного дождя“ Екатерина теперь совершенно самостоятельный человек. Она работает с людьми в детской поликлинике», — сообщила URA.RU Жернова.
В регистратуре Волкова помогает родителям найти кабинет, попасть к медикам. В перерывах играет с детьми. «Феей поликлиники» женщину назвали пациенты. В «Звездном дожде» подчеркнули, что Екатерина трудится стабильно более года.
«После окончания Южно-Уральского государственного технического колледжа у меня в планах переехать в Санкт-Петербург. Хочу получить высшее образование по специальности и работать. Буду сайты разрабатывать, приложения», — рассказал URA.RU 19-летний Федор Тарасов с РАС.
Мама Федора, Алена Тарасова, поддержала сына. Уточнила, что старалась показать ребенку разнообразие занятий в жизни. Занимались рисованием, ходили в театры, на лыжах, плавали, вместе посещали библиотеку. Теперь повзрослевший Федор делает это самостоятельно. Для него стало не проблемой выступить перед аудиторией в 500 человек, что говорит об успехах предпринятых усилий.
Планы строит также 19-летняя Алена Мигунова с РАС, намеревающаяся отучиться на «Библиотечное дело» в институте культуры. Мигунова пояснила URA.RU, что мечтает стать издателем, чтобы пополнить коллекцию книги, особенно детских. Считает, что в настоящее время их издается недостаточно.
О возможностях трудоустройства людей с аутизмом рассказали руководитель направления «Открытый рынок труда» Наталья Каркавина и старший консультант по трудоустройству социальной практики «Работа — i» проекта «Все получится!» Александра Брулетова. Собеседницы отметили, что социализация ребенка улучшает состояние всей семьи в целом.
«По статистике, около 80% людей с РАС не имеют работы. И получают они работу зачастую ниже своих квалификаций. Поэтому каждый наш подопечный, нашедший работу — это большая победа и радость», — заявила клинический психолог, эксперт фонда «Обнаженные сердца» Татьяна Морозова.
Эксперт привела сильные стороны личности людей с аутизмом. При том, что влиться в коллектив им сложней, люди с РАС имеют повышенную внимательность, они могут выполнять работу, неинтересную для других сотрудников. Исследования показали, что люди с аутизмом реже пропускают работу без уважительной причины и нечасто ее меняют.
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