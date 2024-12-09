09 декабря 2024

«Косил под дурачка»: жена требует большого срока для уральца, выбросившего дочь с 5-го этажа

Свердловчанка хочет пожизненного срока для мужа, выбросившего дочь с 5-го этажа
© Служба новостей «URA.RU»
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Илья Иванов под стражей с января
Илья Иванов под стражей с января Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку

Жена екатеринбуржца Ильи Иванова не верит, что он выкинул с пятого этажа годовалую дочь из-за проблем с психикой. Она недовольна тем, что его отправят на принудительное лечение в психбольницу, вместо колонии. В беседе с URA.RU женщина заявила, что рассчитывала, что муж получит 20 лет тюремного срока.

«Конечно, это [решение] — несправедливое. Учитывая, что он вытворил. Хотела бы тюремного наказания, желательно пожизненное, но это вряд ли. А вот на 20-25 лет [в колонии] я рассчитывала. Мне говорили, что он [во время следствия] под дурачка косил, но меня уверяли, что ему это не поможет», — сказала собеседница агентства.

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Екатеринбуржец, выбросивший годовалую дочь с пятого этажа, избежит колонии

По ее словам, два года назад у Иванова случились приступы на фоне употребления наркотических веществ. «Он трое суток пролежал в клинике, чтобы они прошли. А потом попал в колонию. Вернулся и уже был нормальным. Я не могу поверить, что у него есть психическое заболевание», — заключила девушка.

О том, что Иванов избежит срока в колонии, стало известно 9 декабря. В свердловском СКР сообщили, что, по заключению психолого-психиатрической экспертизы, Илья в момент проступка не осозновал фактический характер и общественную опасность своих действий ввиду имеющегося хронического психического расстройства. Поэтому к нему будут применены меры принудительного медицинского характера.

По версии силовиков, Иванов периодически избивал свою дочь, а 30 декабря 2023-го выбросил ее с пятого этажа. После этого он стал вымогать у супруги деньги, заставляя ее украсть их из магазина, в котором она работала. На следующий день фигурант напал на мужчину и отобрал у него 170 тысяч рублей. Илья был задержан 2 января 2024-го. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Жена екатеринбуржца Ильи Иванова не верит, что он выкинул с пятого этажа годовалую дочь из-за проблем с психикой. Она недовольна тем, что его отправят на принудительное лечение в психбольницу, вместо колонии. В беседе с URA.RU женщина заявила, что рассчитывала, что муж получит 20 лет тюремного срока. «Конечно, это [решение] — несправедливое. Учитывая, что он вытворил. Хотела бы тюремного наказания, желательно пожизненное, но это вряд ли. А вот на 20-25 лет [в колонии] я рассчитывала. Мне говорили, что он [во время следствия] под дурачка косил, но меня уверяли, что ему это не поможет», — сказала собеседница агентства. По ее словам, два года назад у Иванова случились приступы на фоне употребления наркотических веществ. «Он трое суток пролежал в клинике, чтобы они прошли. А потом попал в колонию. Вернулся и уже был нормальным. Я не могу поверить, что у него есть психическое заболевание», — заключила девушка. О том, что Иванов избежит срока в колонии, стало известно 9 декабря. В свердловском СКР сообщили, что, по заключению психолого-психиатрической экспертизы, Илья в момент проступка не осозновал фактический характер и общественную опасность своих действий ввиду имеющегося хронического психического расстройства. Поэтому к нему будут применены меры принудительного медицинского характера. По версии силовиков, Иванов периодически избивал свою дочь, а 30 декабря 2023-го выбросил ее с пятого этажа. После этого он стал вымогать у супруги деньги, заставляя ее украсть их из магазина, в котором она работала. На следующий день фигурант напал на мужчину и отобрал у него 170 тысяч рублей. Илья был задержан 2 января 2024-го. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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