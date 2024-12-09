09 декабря 2024

Глава ЯНАО Артюхов отметил заслуги первопроходцев в освоении округа

Артюхов поздравил ямальцев с годовщиной создания ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов отметил заслуги первопроходцев и поздравил ямальцев (фото из архива)
Дмитрий Артюхов отметил заслуги первопроходцев и поздравил ямальцев (фото из архива) Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил земляков с 94-й годовщиной образования автономного округа. Он отметил путь, который прошли ямальцы за несколько десятилетий и отметил заслуги первопроходцев.

«Уважаемые ямальцы! Искренне рад поздравить вас с 94-ым днем рождения округа. Несколько десятилетий назад здесь была голая тундра. Сегодня мы живем в развитом и сильном регионе. Благодарю наших ветеранов, первопроходцев, которые создали прочный фундамент для устойчивого социально-экономического развития региона», — написал Дмитрий Артюхов в telegram-канале. 

Артюхов отметил, что ямальские предприятия работают надежно,в регионе создан самый мощный нефтегазовый комплекс и эти темпы не пойдут на спад. Многое стало возможным, благодаря трудолюбию ямальцев, их активной жизненной позиции и стремлению к переменам.

«Спасибо всем жителям округа за желание принести пользу родному Ямалу. Уверен, вместе мы продолжим создавать лучшее завтра для будущих поколений. Искренне желаю всем добра, благополучия и новых свершений», — завершил поздравление Дмитрий Артюхов.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил земляков с 94-й годовщиной образования автономного округа. Он отметил путь, который прошли ямальцы за несколько десятилетий и отметил заслуги первопроходцев. «Уважаемые ямальцы! Искренне рад поздравить вас с 94-ым днем рождения округа. Несколько десятилетий назад здесь была голая тундра. Сегодня мы живем в развитом и сильном регионе. Благодарю наших ветеранов, первопроходцев, которые создали прочный фундамент для устойчивого социально-экономического развития региона», — написал Дмитрий Артюхов в telegram-канале.  Артюхов отметил, что ямальские предприятия работают надежно,в регионе создан самый мощный нефтегазовый комплекс и эти темпы не пойдут на спад. Многое стало возможным, благодаря трудолюбию ямальцев, их активной жизненной позиции и стремлению к переменам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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