Глава ЯНАО Артюхов отметил заслуги первопроходцев в освоении округа

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил земляков с 94-й годовщиной образования автономного округа. Он отметил путь, который прошли ямальцы за несколько десятилетий и отметил заслуги первопроходцев.
«Уважаемые ямальцы! Искренне рад поздравить вас с 94-ым днем рождения округа. Несколько десятилетий назад здесь была голая тундра. Сегодня мы живем в развитом и сильном регионе. Благодарю наших ветеранов, первопроходцев, которые создали прочный фундамент для устойчивого социально-экономического развития региона», — написал Дмитрий Артюхов в telegram-канале.
Артюхов отметил, что ямальские предприятия работают надежно,в регионе создан самый мощный нефтегазовый комплекс и эти темпы не пойдут на спад. Многое стало возможным, благодаря трудолюбию ямальцев, их активной жизненной позиции и стремлению к переменам.
«Спасибо всем жителям округа за желание принести пользу родному Ямалу. Уверен, вместе мы продолжим создавать лучшее завтра для будущих поколений. Искренне желаю всем добра, благополучия и новых свершений», — завершил поздравление Дмитрий Артюхов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!