В Екатеринбурге зальют более 150 катков

В Екатеринбурге во дворах, возле школ и спортивных объектов зальют более 150 катков. Новогодние площадки откроют в каждом районе города. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.
«Большая часть зимних развлечений будет в шаговой доступности от дома. Например, по всему городу будет залито более 150 катков. Разместятся они во дворах, возле школ и спортивных объектов. Жители и гости смогут провести время с пользой для здоровья, зарядиться добрым новогодним и рождественским настроением», — написал Орлов.
По его словам, парки, скверы, пространства возле домов культуры будут украшены иллюминацией, арт-объектами, ледяными скульптурами и елками. Всего в городе обустроят 21 площадку.
Главный каток откроют на самой большой парковке в центре Екатеринбурга. Открытие площадки запланировано 21 декабря. Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. Площадка проработает до 16 февраля.
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