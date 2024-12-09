09 декабря 2024

В Екатеринбурге зальют более 150 катков

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток "Ледок". Екатеринбург, каток, лед, цветок, инсталляция
Площадки обустроят во дворах, возле школ и спортобъектов Фото:

В Екатеринбурге во дворах, возле школ и спортивных объектов зальют более 150 катков. Новогодние площадки откроют в каждом районе города. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«Большая часть зимних развлечений будет в шаговой доступности от дома. Например, по всему городу будет залито более 150 катков. Разместятся они во дворах, возле школ и спортивных объектов. Жители и гости смогут провести время с пользой для здоровья, зарядиться добрым новогодним и рождественским настроением», — написал Орлов.

По его словам, парки, скверы, пространства возле домов культуры будут украшены иллюминацией, арт-объектами, ледяными скульптурами и елками. Всего в городе обустроят 21 площадку.

Главный каток откроют на самой большой парковке в центре Екатеринбурга. Открытие площадки запланировано 21 декабря. Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. Площадка проработает до 16 февраля.

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В Екатеринбурге во дворах, возле школ и спортивных объектов зальют более 150 катков. Новогодние площадки откроют в каждом районе города. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. «Большая часть зимних развлечений будет в шаговой доступности от дома. Например, по всему городу будет залито более 150 катков. Разместятся они во дворах, возле школ и спортивных объектов. Жители и гости смогут провести время с пользой для здоровья, зарядиться добрым новогодним и рождественским настроением», — написал Орлов. По его словам, парки, скверы, пространства возле домов культуры будут украшены иллюминацией, арт-объектами, ледяными скульптурами и елками. Всего в городе обустроят 21 площадку. Главный каток откроют на самой большой парковке в центре Екатеринбурга. Открытие площадки запланировано 21 декабря. Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. Площадка проработает до 16 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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