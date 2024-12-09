09 декабря 2024

Пожаром в приюте для животных в ЯНАО займется прокуратура

Прокурор ЯНАО Конош поручил разобраться с пожаром в Аксарке
© Служба новостей «URA.RU»
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В Аксарке сгорел приют для животных (архивное фото)
В Аксарке сгорел приют для животных (архивное фото) Фото:

По поручению прокурора ЯНАО Дмитрия Коноша, прокуратура организовала проверку по факту возгорания приюта для животных в Аксарке. Приуральский прокурор Андрей Колочев выехал на место происшествия, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокурором автономного округа поручено проведение проверки по факту пожара в приюте для животных в селе Аксарка. В настоящее время на месте происшествия находится прокурор Приуральского района», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в telegram-канале.

Приют для животных в Аксарке загорелся утром 10 декабря. Горело административно-бытовое здание. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Среди людей погибших нет. Информация о погибших животных уточняется.

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По поручению прокурора ЯНАО Дмитрия Коноша, прокуратура организовала проверку по факту возгорания приюта для животных в Аксарке. Приуральский прокурор Андрей Колочев выехал на место происшествия, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Прокурором автономного округа поручено проведение проверки по факту пожара в приюте для животных в селе Аксарка. В настоящее время на месте происшествия находится прокурор Приуральского района», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в telegram-канале. Приют для животных в Аксарке загорелся утром 10 декабря. Горело административно-бытовое здание. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Среди людей погибших нет. Информация о погибших животных уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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