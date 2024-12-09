Пожаром в приюте для животных в ЯНАО займется прокуратура

По поручению прокурора ЯНАО Дмитрия Коноша, прокуратура организовала проверку по факту возгорания приюта для животных в Аксарке. Приуральский прокурор Андрей Колочев выехал на место происшествия, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокурором автономного округа поручено проведение проверки по факту пожара в приюте для животных в селе Аксарка. В настоящее время на месте происшествия находится прокурор Приуральского района», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в telegram-канале.
Приют для животных в Аксарке загорелся утром 10 декабря. Горело административно-бытовое здание. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Среди людей погибших нет. Информация о погибших животных уточняется.
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