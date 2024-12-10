В Екатеринбурге врачей обвинили в смерти пациентки

СКР возбудил дело после смерти пациентки в больнице Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, медицина, медицинский работник, врач, доктор, медик, лечащий врач
Врачи, по версии следствия, не доглядели за пациенткой Фото:

Сотрудников екатеринбургской больницы №6 обвинили в причинении смерти по неосторожности пациентке. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник.

«В августе 54-летняя женщина пролежала в больнице всего неделю. 20-го числа она умерла от хронической язвы. По версии следствия, трагедия произошла из-за ненадлежащего лечения», — сказал собеседник агентства.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Наказание по этой статье — ограничение свободы или принудительные работы до трех лет. «Следственным отделом по Ленинскому району все обстоятельства ситуации выясняются в рамках возбужденного уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе свердловского СУ СК.

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Сотрудников екатеринбургской больницы №6 обвинили в причинении смерти по неосторожности пациентке. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник. «В августе 54-летняя женщина пролежала в больнице всего неделю. 20-го числа она умерла от хронической язвы. По версии следствия, трагедия произошла из-за ненадлежащего лечения», — сказал собеседник агентства. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Наказание по этой статье — ограничение свободы или принудительные работы до трех лет. «Следственным отделом по Ленинскому району все обстоятельства ситуации выясняются в рамках возбужденного уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе свердловского СУ СК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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