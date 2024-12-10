В Екатеринбурге врачей обвинили в смерти пациентки

Сотрудников екатеринбургской больницы №6 обвинили в причинении смерти по неосторожности пациентке. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник.
«В августе 54-летняя женщина пролежала в больнице всего неделю. 20-го числа она умерла от хронической язвы. По версии следствия, трагедия произошла из-за ненадлежащего лечения», — сказал собеседник агентства.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Наказание по этой статье — ограничение свободы или принудительные работы до трех лет. «Следственным отделом по Ленинскому району все обстоятельства ситуации выясняются в рамках возбужденного уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе свердловского СУ СК.
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