Русский немец пытался подорвать железную дорогу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержан гражданин России и Германии. По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, мужчина вел подготовку к диверсии на железной дороге по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Дома у задержанного найдена взрывчатка.
«Последнее задание, которое он (сотрудник СБУ) мне предлагал, — пустить грузовой поезд под откос... Он поставил мне задачу, чтобы [...] я поехал за взрывным устройством, это был схрон», — заявил задержанный. «В городе Нижний Новгород выявлена и задержана группа молодых людей, причастных к совершению общеуголовных преступлений», — отмечено в сообщении ЦОС ФСБ РФ. Среди задержанных был гражданин России и Германии 2003 года рождения.
У диверсанта были изъяты готовое к использованию самодельное взрывное устройство (СВУ) и средства связи с перепиской с представителем СБУ. По словам задержанного, за совершение теракта украинские спецслужбы обещали ему денежное вознаграждение. К теракту он готовился с ноября.
Задержания, связанные с планированием терактов на территории России по заданию украинских спецслужб, становятся актуальной темой. Ранее в Калужской области был задержан россиянин, который создал лабораторию для производства взрывчатки и готовил бомбы для терактов в нескольких регионах, в том числе во время предстоящих президентских выборов.
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