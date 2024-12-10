Российские военные вошли в Сумскую область

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Предполагается. что ВС РФ обойдут ВСУ с тыла
Предполагается. что ВС РФ обойдут ВСУ с тыла Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВС РФ вошли в Сумскую область Украины после того, как освободили населенный пункт Плехово. Об этом сообщает telegram-канал «Военное дело».

«ВС РФ после освобождения Плехово зашли в Сумскую область», — передает telegram-канал. Там предположили, что российские войска планируют осуществить обход украинских войск с тыла. 

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Бойцы ВС РФ вошли в Сумскую область Украины после того, как освободили населенный пункт Плехово. Об этом сообщает telegram-канал «Военное дело». «ВС РФ после освобождения Плехово зашли в Сумскую область», — передает telegram-канал. Там предположили, что российские войска планируют осуществить обход украинских войск с тыла. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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