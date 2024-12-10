Российские военные вошли в Сумскую область

Предполагается. что ВС РФ обойдут ВСУ с тыла
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы ВС РФ вошли в Сумскую область Украины после того, как освободили населенный пункт Плехово. Об этом сообщает telegram-канал «Военное дело».
«ВС РФ после освобождения Плехово зашли в Сумскую область», — передает telegram-канал. Там предположили, что российские войска планируют осуществить обход украинских войск с тыла.
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