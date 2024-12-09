«Отнялась часть тела»: екатеринбуржец перенес одновременно инфаркт и инсульт

В Екатеринбурге 81-летний пенсионер перенес одновременно инфаркт и инсульт

10 декабря 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Врачам удалось спасти пенсионера (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 81-летний мужчина чудом выжил после того, как у него практически одновременно случились инфаркт и инсульт. Это произошло в городской клинической больнице №14, куда он сопровождал свою жену на прием к онкологу. Информация об этом появилась в Telegram. «Уже в такси он чувствовал себя плохо. Однако в больнице ситуация ухудшилась: по дороге к кабинету дедушка упал, у него отнялась правая сторона тела. Врачи быстро оказали пенсионеру помощь и купировали приступ инсульта — провели процедуру по разжижению сгустка, который вызвал нарушение мозгового кровообращения. Как только состояние пациента удалось стабилизировать, у мужчины случился инфаркт миокарда», — передает telegram-канал Baza. После интенсивной терапии и десяти дней госпитализации пенсионера выписали из больницы. По словам родных, он активно боролся за свое здоровье и стремился скорее восстановиться, чтобы продолжить заботиться о своей супруге, которой тяжело было справляться одной дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 81-летний мужчина чудом выжил после того, как у него практически одновременно случились инфаркт и инсульт. Это произошло в городской клинической больнице №14, куда он сопровождал свою жену на прием к онкологу. Информация об этом появилась в Telegram. «Уже в такси он чувствовал себя плохо. Однако в больнице ситуация ухудшилась: по дороге к кабинету дедушка упал, у него отнялась правая сторона тела. Врачи быстро оказали пенсионеру помощь и купировали приступ инсульта — провели процедуру по разжижению сгустка, который вызвал нарушение мозгового кровообращения. Как только состояние пациента удалось стабилизировать, у мужчины случился инфаркт миокарда», — передает telegram-канал Baza. После интенсивной терапии и десяти дней госпитализации пенсионера выписали из больницы. По словам родных, он активно боролся за свое здоровье и стремился скорее восстановиться, чтобы продолжить заботиться о своей супруге, которой тяжело было справляться одной дома.