Брата Паслера обманули с деньгами в Екатеринбурге, а в месте с ним — сотни человек

Родственник губернатора Паслера пострадал от мошенников, находясь на СВО

10 декабря 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Компания из Екатеринбурга якобы обманула 700 клиентов Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге юридическую фирму «Гарант» (ныне ликвидирована) обвинили в обмане 700 клиентов, среди которых участники российской спецоперации на Украине и двоюродный брат губернатора Оренбургской области Дениса Паслера (бывший свердловский премьер). Об этом URA.RU рассказал военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. «Эта контора [„Гарант“] начала обирать граждан и солдат еще несколько лет назад. По версии следствия, представители юрфирмы обещали гражданам помочь с решением их проблем, брали деньги, а потом просто пропадали. Следствие идет уже более двух лет, но многим пострадавшим деньги так и не вернули. Директор и учредители „Гаранта“ уже за решеткой, но на свободе остаются некоторые юристы. В последнее время фигуранты кидают на деньги бойцов СВО, которые обращаются за помощью. Одним из таких стал Алексей Карпов, брат Паслера», — сообщил Портнягин. По его словам, в офисе «Гаранта» проходили обыски. Тогда фирма исчезла и появилась новая — «Правовая палата Екатеринбурга» (основатели — выходцы из «Гаранта»). «Сотрудники этой компании даже не имеют высшего юридического образования. В основном там работают менеджеры по продажам. Есть версия, что у них есть статусный покровитель», — продолжил Портнягин. Связаться с представителями конторы корреспонденту не удалось: по номеру, имеющемуся в открытых источниках, никто не ответил. Денис Паслер возглавлял свердловское правительство в 2012—2016 годах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Карпов, как утверждает Портнягин, обратился в «Правовую палату Екатеринбурга», чтобы ему помогли уйти со службы по состоянию здоровья. Юристам за услуги он заплатил более 100 тысяч рублей. Но в итоге помощи не дождался. «Когда у меня случился инфаркт в армии, моя жена второй раз пошла к ним, чтобы поторопить их. Ей сказали, что нужно заплатить еще 50 тысяч рублей, чтобы моим делом занялись. Она отдала деньги. В итоге их услугами я не воспользовался, меня списали из армии без них. Тогда стал просить, чтобы юристы вернули мне деньги. А они пропали, даже на звонки не отвечают больше», — поделился с URA.RU сам Карпов. За помощью к Паслеру он пока не обращался. «Кроме того, я служил с [новым полномочным представителем президента РФ в УрФО Артемом] Жогой и был заместителем [погибшего в августе 2023-го главы ЧВК „Вагнер“ Евгения] Пригожина. Но я не люблю жаловаться. Если дело к этому подойдет, то у меня не останется выбора. Если я пойду к ним [за помощью], то, уверен, мне помогут», — заключил Алексей. Кроме Карпова пострадавшими также стали бойцы Зарецкий, Малашенко (хотели уйти со службы по состоянию здоровья), тувинец Алмаз, у которого сослуживец украл свыше миллиона рублей, а также Петров, Коротаев, Крыпаев, Новиков, Седляк, Болдырев, Долин, Клещев и другие. Все они отдали юристам более 100 тысяч рублей, сказал Портнягин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге юридическую фирму «Гарант» (ныне ликвидирована) обвинили в обмане 700 клиентов, среди которых участники российской спецоперации на Украине и двоюродный брат губернатора Оренбургской области Дениса Паслера (бывший свердловский премьер). Об этом URA.RU рассказал военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. «Эта контора [„Гарант“] начала обирать граждан и солдат еще несколько лет назад. По версии следствия, представители юрфирмы обещали гражданам помочь с решением их проблем, брали деньги, а потом просто пропадали. Следствие идет уже более двух лет, но многим пострадавшим деньги так и не вернули. Директор и учредители „Гаранта“ уже за решеткой, но на свободе остаются некоторые юристы. В последнее время фигуранты кидают на деньги бойцов СВО, которые обращаются за помощью. Одним из таких стал Алексей Карпов, брат Паслера», — сообщил Портнягин. По его словам, в офисе «Гаранта» проходили обыски. Тогда фирма исчезла и появилась новая — «Правовая палата Екатеринбурга» (основатели — выходцы из «Гаранта»). «Сотрудники этой компании даже не имеют высшего юридического образования. В основном там работают менеджеры по продажам. Есть версия, что у них есть статусный покровитель», — продолжил Портнягин. Связаться с представителями конторы корреспонденту не удалось: по номеру, имеющемуся в открытых источниках, никто не ответил. Карпов, как утверждает Портнягин, обратился в «Правовую палату Екатеринбурга», чтобы ему помогли уйти со службы по состоянию здоровья. Юристам за услуги он заплатил более 100 тысяч рублей. Но в итоге помощи не дождался. «Когда у меня случился инфаркт в армии, моя жена второй раз пошла к ним, чтобы поторопить их. Ей сказали, что нужно заплатить еще 50 тысяч рублей, чтобы моим делом занялись. Она отдала деньги. В итоге их услугами я не воспользовался, меня списали из армии без них. Тогда стал просить, чтобы юристы вернули мне деньги. А они пропали, даже на звонки не отвечают больше», — поделился с URA.RU сам Карпов. За помощью к Паслеру он пока не обращался. «Кроме того, я служил с [новым полномочным представителем президента РФ в УрФО Артемом] Жогой и был заместителем [погибшего в августе 2023-го главы ЧВК „Вагнер“ Евгения] Пригожина. Но я не люблю жаловаться. Если дело к этому подойдет, то у меня не останется выбора. Если я пойду к ним [за помощью], то, уверен, мне помогут», — заключил Алексей. Кроме Карпова пострадавшими также стали бойцы Зарецкий, Малашенко (хотели уйти со службы по состоянию здоровья), тувинец Алмаз, у которого сослуживец украл свыше миллиона рублей, а также Петров, Коротаев, Крыпаев, Новиков, Седляк, Болдырев, Долин, Клещев и другие. Все они отдали юристам более 100 тысяч рублей, сказал Портнягин.