AP: солдаты ВСУ боятся «быстрого уничтожения»

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Россия «быстро уничтожит» Украину, когда Трамп прекратит финансирование Штатами ВСУ, отметил командир
Россия «быстро уничтожит» Украину, когда Трамп прекратит финансирование Штатами ВСУ, отметил командир Фото:
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Украинские вооруженные силы могут быть «быстро уничтожены», если помощь Киеву сократят по решению избранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил командир роты управления ударными БПЛА 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным Хаммер.

«Пока у нас есть боеприпасы, пока у нас есть оружие, пока у нас есть какие-то средства победить врага, мы будем сражаться. Но когда все средства закончатся, вы должны понять, нас очень быстро уничтожат», — передает Associated Press News слова украинского командира. 

Агентство отмечает, что президент Штатов Джо Байден и его советники сомневаются, что предоставление Украине возможности использовать ракеты с большей дальностью действия сможет кардинально изменить ход СВО. При этом администрация Байдена активно направляет все доступные финансовые ресурсы на усиление оборонительного потенциала Украины в преддверии завершения своего срока.

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Украинские вооруженные силы могут быть «быстро уничтожены», если помощь Киеву сократят по решению избранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил командир роты управления ударными БПЛА 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным Хаммер. «Пока у нас есть боеприпасы, пока у нас есть оружие, пока у нас есть какие-то средства победить врага, мы будем сражаться. Но когда все средства закончатся, вы должны понять, нас очень быстро уничтожат», — передает Associated Press News слова украинского командира.  Агентство отмечает, что президент Штатов Джо Байден и его советники сомневаются, что предоставление Украине возможности использовать ракеты с большей дальностью действия сможет кардинально изменить ход СВО. При этом администрация Байдена активно направляет все доступные финансовые ресурсы на усиление оборонительного потенциала Украины в преддверии завершения своего срока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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