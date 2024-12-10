Украинские вооруженные силы могут быть «быстро уничтожены», если помощь Киеву сократят по решению избранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил командир роты управления ударными БПЛА 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным Хаммер.
«Пока у нас есть боеприпасы, пока у нас есть оружие, пока у нас есть какие-то средства победить врага, мы будем сражаться. Но когда все средства закончатся, вы должны понять, нас очень быстро уничтожат», — передает Associated Press News слова украинского командира.
Агентство отмечает, что президент Штатов Джо Байден и его советники сомневаются, что предоставление Украине возможности использовать ракеты с большей дальностью действия сможет кардинально изменить ход СВО. При этом администрация Байдена активно направляет все доступные финансовые ресурсы на усиление оборонительного потенциала Украины в преддверии завершения своего срока.
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