На Камчатке увеличили пособия на питание беременных и детей

Правительство Камчатского края увеличило размер ежемесячных выплат на обеспечение полноценного питания отдельным категориям граждан. Постановление опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, с января 2025 года меняется размер ежемесячных пособий «на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих на территории Камчатского края». Самая большая выплата предусмотрена на детей от шести месяцев до года семьям, чей ежемесячный доход на душу населения не дотягивает до прожиточного минимума. С января они могут рассчитывать на 3333 рубля ежемесячно. Чуть меньше на Камчатке будут выплачивать на питание детям из малообеспеченных семей в возрасте до полугода и от одного года до трех лет — по 3080 рублей в месяц.
Проиндексированы также выплаты на питание беременных, кормящих женщин и маленьких детей, не имеющих статус малообеспеченных. Размер пособия для них составит от 1867 рублей до 2036 рублей ежемесячно. Подобные выплаты в Камчатском крае действуют с 2012 года.
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