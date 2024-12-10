Главу медиахолдинга тюменских властей ввели в состав Общественной палаты

Директор «ТОС» Гимпелевич стала членом Общественной палаты Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Членом общественной палаты Тюменской области стала Илона Гимпелевич - директор медиахолдинга «ТОС»
Членом общественной палаты Тюменской области стала Илона Гимпелевич - директор медиахолдинга «ТОС» Фото:

В Тюменской областной думе состоялось новое назначение двух членов Общественной палаты региона. Как сообщает URA.RU анонимный источник из регпарламента, одним из них стала руководитель медиахолдинга «Тюменская область сегодня» Илона Гипелевич.

«Назначена членом общественной палаты Тюменской области Илона Гипелевич. Еще одно назначение — Сергей Шилов», — сообщил URA.RU инсайдер.

Назначение состоялось на комитете по местному самоуправлению. Ранее URA.RU писало, что президент Владимир Путин назначил экс-главу Тюмени Сергея Сметанюка членом Общественной палаты РФ.

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В Тюменской областной думе состоялось новое назначение двух членов Общественной палаты региона. Как сообщает URA.RU анонимный источник из регпарламента, одним из них стала руководитель медиахолдинга «Тюменская область сегодня» Илона Гипелевич. «Назначена членом общественной палаты Тюменской области Илона Гипелевич. Еще одно назначение — Сергей Шилов», — сообщил URA.RU инсайдер. Назначение состоялось на комитете по местному самоуправлению. Ранее URA.RU писало, что президент Владимир Путин назначил экс-главу Тюмени Сергея Сметанюка членом Общественной палаты РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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