09 декабря 2024

В ХМАО начали по дешевке распродавать мандарины

В магазинах ХМАО упала стоимость мандаринов
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане нашли в магазинах подешевевшие мандарины
Югорчане нашли в магазинах подешевевшие мандарины Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на мандарины. Стоимость отдельных сортов фруктов в магазинах снизилась примерно до 25%, рассказали URA.RU сами покупатели.

«Марокканские мандарины брали на развес где-то неделю назад больше чем за 250 рублей. Сейчас килограмм вышел примерно 180 рублей. Но можно найти, конечно, сорта и попроще рублей за 170», — делится один из покупателей в Нижневартовске.

По словам клиентов, стоимость мандаринов в магазинах стартует примерно со 140 рублей за килограмм. Цены разняться в зависимости от сорта фруктов и места продажи.

Согласно информации в курьерских агрегаторах и приложениях ритейлеров, представленных в Югре, цены на мандарины на момент публикации новости действительно оказались частично снижены. Скидки варьируются примерно в пределах 12-28%.

Ранее URA.RU рассказывало, что к концу прошлого года югорчане также отмечали удешевление мандаринов. Однако, тогда их стоимость была на уровне 100 рублей за килограмм.

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В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на мандарины. Стоимость отдельных сортов фруктов в магазинах снизилась примерно до 25%, рассказали URA.RU сами покупатели. «Марокканские мандарины брали на развес где-то неделю назад больше чем за 250 рублей. Сейчас килограмм вышел примерно 180 рублей. Но можно найти, конечно, сорта и попроще рублей за 170», — делится один из покупателей в Нижневартовске. По словам клиентов, стоимость мандаринов в магазинах стартует примерно со 140 рублей за килограмм. Цены разняться в зависимости от сорта фруктов и места продажи. Согласно информации в курьерских агрегаторах и приложениях ритейлеров, представленных в Югре, цены на мандарины на момент публикации новости действительно оказались частично снижены. Скидки варьируются примерно в пределах 12-28%. Ранее URA.RU рассказывало, что к концу прошлого года югорчане также отмечали удешевление мандаринов. Однако, тогда их стоимость была на уровне 100 рублей за килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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