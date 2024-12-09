В ХМАО начали по дешевке распродавать мандарины

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на мандарины. Стоимость отдельных сортов фруктов в магазинах снизилась примерно до 25%, рассказали URA.RU сами покупатели.
«Марокканские мандарины брали на развес где-то неделю назад больше чем за 250 рублей. Сейчас килограмм вышел примерно 180 рублей. Но можно найти, конечно, сорта и попроще рублей за 170», — делится один из покупателей в Нижневартовске.
По словам клиентов, стоимость мандаринов в магазинах стартует примерно со 140 рублей за килограмм. Цены разняться в зависимости от сорта фруктов и места продажи.
Согласно информации в курьерских агрегаторах и приложениях ритейлеров, представленных в Югре, цены на мандарины на момент публикации новости действительно оказались частично снижены. Скидки варьируются примерно в пределах 12-28%.
Ранее URA.RU рассказывало, что к концу прошлого года югорчане также отмечали удешевление мандаринов. Однако, тогда их стоимость была на уровне 100 рублей за килограмм.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!