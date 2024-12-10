В Минобороны рассказали о сотрудничестве с Индией. Видео

Белоусов: у России и Индии хороший уровень взаимодействия по военной линии
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Белоусов выразил надежду в укреплении двусторонних отношений России и Индии
Белоусов выразил надежду в укреплении двусторонних отношений России и Индии Фото:

Взаимодействие между Россией и Индией в военной сфере успешно развивается в рамках многосторонних форматов. Об этом рассказала министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Удовлетворены хорошим уровнем взаимодействия России и Индии по военной линии в многосторонних форматах», — передают РИА Новости слова Белоусова на заседании с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Министр обороны РФ особенно отметил взаимодействие в формате Шанхайской организации сотрудничества и «СМОА плюс».

Белоусов выразил благодарность коллеге за приезд в Москву на 21-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии. Министр обороны РФ отметил, что для него всегда большая радость принимать индийских партнеров в России. По его словам, важнейшую роль в укреплении двусторонних отношений между странами играют доверительные связи между лидерами России и Индии.

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Взаимодействие между Россией и Индией в военной сфере успешно развивается в рамках многосторонних форматов. Об этом рассказала министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Удовлетворены хорошим уровнем взаимодействия России и Индии по военной линии в многосторонних форматах», — передают РИА Новости слова Белоусова на заседании с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Министр обороны РФ особенно отметил взаимодействие в формате Шанхайской организации сотрудничества и «СМОА плюс». Белоусов выразил благодарность коллеге за приезд в Москву на 21-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии. Министр обороны РФ отметил, что для него всегда большая радость принимать индийских партнеров в России. По его словам, важнейшую роль в укреплении двусторонних отношений между странами играют доверительные связи между лидерами России и Индии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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