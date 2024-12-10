Взаимодействие между Россией и Индией в военной сфере успешно развивается в рамках многосторонних форматов. Об этом рассказала министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Удовлетворены хорошим уровнем взаимодействия России и Индии по военной линии в многосторонних форматах», — передают РИА Новости слова Белоусова на заседании с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Министр обороны РФ особенно отметил взаимодействие в формате Шанхайской организации сотрудничества и «СМОА плюс».
Белоусов выразил благодарность коллеге за приезд в Москву на 21-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии. Министр обороны РФ отметил, что для него всегда большая радость принимать индийских партнеров в России. По его словам, важнейшую роль в укреплении двусторонних отношений между странами играют доверительные связи между лидерами России и Индии.
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