В Челябинске рухнули цены на коттеджи и загородные дома. Инфографика

В среднем коттеджи в Челябинске стоят 6,8 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на дачи и коттеджи и Челябинске за два месяца снизились на 35%
Цены на дачи и коттеджи и Челябинске за два месяца снизились на 35% Фото:

В Челябинске с 10 октября по 5 декабря 2024 года стоимость дач и частных домов снизилась на 35%. В среднем коттеджи продают по 6 миллионов 800 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске стоимость дач и коттеджей в среднем составляет 6 миллионов 800 тысяч рублей. За два месяца цена на данные объекты снизилась на 35%», — следует из динамики цен на сайте о недвижимости «Restate».

При этом в Челябинске c 7 ноября по 5 декабря 2024 года из-за существенного подорожания городских квартир и небольшого числа хороших и доступных участков на 42% выросли цены на земли под дачи и коттеджи. В среднем участки подорожали до 159 тысяч рублей за сотку.

В Челябинске за два месяца стоимость дач и частных домов снизилась на 35%
В Челябинске за два месяца стоимость дач и частных домов снизилась на 35%
Фото:

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В Челябинске с 10 октября по 5 декабря 2024 года стоимость дач и частных домов снизилась на 35%. В среднем коттеджи продают по 6 миллионов 800 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске стоимость дач и коттеджей в среднем составляет 6 миллионов 800 тысяч рублей. За два месяца цена на данные объекты снизилась на 35%», — следует из динамики цен на сайте о недвижимости «Restate». При этом в Челябинске c 7 ноября по 5 декабря 2024 года из-за существенного подорожания городских квартир и небольшого числа хороших и доступных участков на 42% выросли цены на земли под дачи и коттеджи. В среднем участки подорожали до 159 тысяч рублей за сотку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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