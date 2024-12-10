В Челябинске с 10 октября по 5 декабря 2024 года стоимость дач и частных домов снизилась на 35%. В среднем коттеджи продают по 6 миллионов 800 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске стоимость дач и коттеджей в среднем составляет 6 миллионов 800 тысяч рублей. За два месяца цена на данные объекты снизилась на 35%», — следует из динамики цен на сайте о недвижимости «Restate».
При этом в Челябинске c 7 ноября по 5 декабря 2024 года из-за существенного подорожания городских квартир и небольшого числа хороших и доступных участков на 42% выросли цены на земли под дачи и коттеджи. В среднем участки подорожали до 159 тысяч рублей за сотку.
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