09 декабря 2024

В екатеринбургском театре обрушился потолок

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по ТЛК Южноуральский. Челябинск., трещина, потолок
Фойе театра временно закрыли (архивное фото) Фото:

В здании учебного театра Екатеринбургского театрального института (ЕГТИ) 9 декабря обрушился потолок из-за протечки системы отопления. Сейчас фойе временно закрыто. Об этом URA.RU рассказала ректор института Анна Глуханюк.

«Протечка в зоне перекрытия над фойе привела к отслоению фрагментов штукатурной отделки потолка. Фойе закрыто для просушки потолка, изменен маршрут движения до зала», — пояснила Глуханюк. На данный момент протечка уже устранена.

По ее словам, сейчас в театре поэтапно ведут ремонтно-реставрационные работы. Для безопасности посетителей учитывается график занятий и показов спектаклей.

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В здании учебного театра Екатеринбургского театрального института (ЕГТИ) 9 декабря обрушился потолок из-за протечки системы отопления. Сейчас фойе временно закрыто. Об этом URA.RU рассказала ректор института Анна Глуханюк. «Протечка в зоне перекрытия над фойе привела к отслоению фрагментов штукатурной отделки потолка. Фойе закрыто для просушки потолка, изменен маршрут движения до зала», — пояснила Глуханюк. На данный момент протечка уже устранена. По ее словам, сейчас в театре поэтапно ведут ремонтно-реставрационные работы. Для безопасности посетителей учитывается график занятий и показов спектаклей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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