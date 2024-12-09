В екатеринбургском театре обрушился потолок

В здании учебного театра Екатеринбургского театрального института (ЕГТИ) 9 декабря обрушился потолок из-за протечки системы отопления. Сейчас фойе временно закрыто. Об этом URA.RU рассказала ректор института Анна Глуханюк.
«Протечка в зоне перекрытия над фойе привела к отслоению фрагментов штукатурной отделки потолка. Фойе закрыто для просушки потолка, изменен маршрут движения до зала», — пояснила Глуханюк. На данный момент протечка уже устранена.
По ее словам, сейчас в театре поэтапно ведут ремонтно-реставрационные работы. Для безопасности посетителей учитывается график занятий и показов спектаклей.
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